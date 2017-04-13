不想跟阿飄當室友 他說3種房間「免費都別住」好房網News (2017-04-13 21:33)
好房網News記者陳蔚萱／整理報導
談到出外旅遊，心情總是特別好，為了遊玩的品質，睡覺的地方一定要好好慎選，不少人認為待在飯店的時間很短暫，只要看起來乾淨、交通方便就沒問題，但他建議，有3種房間「不住為妙」。
旅遊住宿除了乾淨、交通方便，香港作家藍秀朗建議有3種房間「免費都別住」 (示意圖／翻攝Youtube)
香港作家藍秀朗平時非常喜歡研究靈異事件，上架的作品多數也都是走驚悚、科幻路線，他在接受中國時報訪問時建議有三種房間「就算是免費送你住，也千萬別答應」，第一種就是貼了符咒的房間，第2種是在走廊末端房間。
藍秀朗在受訪時說，通常阿飄都喜歡積聚在末端房間，就算房間外觀看起來沒什麼不好，但有可能藏了看不見的「髒東西」，第3種要特別留意的就是，如果在房間內吸菸，發現煙霧是朝左右亂飄，而不是受到冷氣出風口影響的話，就趕緊退房為妙吧。
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