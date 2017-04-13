傻傻分不清 圖解秒懂社會宅vs.合宜宅好房網News (2017-04-13 21:33)
好房網News記者陳思瑜／整理報導
總統蔡英文喊出要在8年內，蓋20萬戶社會住宅，行政院也這個月10號，開始啟動社會住宅融資服務平台，準備落實政策。有民眾就疑惑，先前政府還喊出一連串包括「國民住宅」、「合宜住宅」等住房政策，究竟和「社會住宅」有什麼不一樣？現在有網路插畫家，用一張圖告訴你，差異在哪裡。
網路插畫家圖解「社會住宅」與「合宜住宅」差別。(圖／賣厝阿明授權提供)
「國民住宅」：由政府自建、自售、自管，只要年滿20歲，在當地設有戶籍者，且本人、配偶、戶籍內之直系親屬及配偶均無自有住宅，並符合行政院公告的收入較低家庭標準者，需用抽籤購買，承購人最快在居住滿2年後，經縣（市）政府同意，且提前還清國宅貸款後，可將該住宅及基地出售給特定符合資格人。
「合宜住宅」：由政府提供土地，民間業者興建，優先給無住宅且家庭收入低於雙北家庭平均所得50%（約年收入158萬元）以下的夫妻，或是單身者須年滿40歲才能申請，最快5年後可轉手。
「社會住宅」：採BOT或地上權方式，委託業者興建與管理，是因應高房價祭出的政策，因此只租不賣，並以低於當地市場租金行情的價格，承租給中低收入戶、社會弱勢、外地就學或北上就業青年。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 國際牌Panasonic 中文DECT數位無線電話機 KX-TGE210TW 公司
- PERKINS 伯金仕 - X Series玫瑰金系列 0.06克拉鑽石耳環
- Abercrombie & Fitch 亮片字母X線條內刷毛拉鍊帽T外套(女-
- armada陶瓷不沾平底鍋-28CM (含蓋+贈櫸木鏟)
- 【品味居】史佐多功能布面沙發床
- 納尼亞 NANIA 0-4歲安全汽座(熊貓紅)
- Max Mara-SPORTMAX 綠色拼接設計羊毛無袖洋裝
- 【Tommy Hilfiger】2015男時尚圓點圖騰寶藍色領帶【預購】
- The Body Shop 夏威夷SPA 堅果油修護美膚霜-350ML
- MICHAEL KORS CAMPBELL 牛皮手提/斜背兩用包-核桃棕(大)
國際金價創新高 突破1300美元/盎司大關近在咫尺【北京新浪網】
寶可夢過復活節 2公里蛋有更多驚喜【中央社】
高鐵輻射謠言沉渣再起，真相就在這裏！【北京新浪網】
統一大量過期方便麵賣給了孩子【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》