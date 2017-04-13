好房網News記者陳思瑜／整理報導

總統蔡英文喊出要在8年內，蓋20萬戶社會住宅，行政院也這個月10號，開始啟動社會住宅融資服務平台，準備落實政策。有民眾就疑惑，先前政府還喊出一連串包括「國民住宅」、「合宜住宅」等住房政策，究竟和「社會住宅」有什麼不一樣？現在有網路插畫家，用一張圖告訴你，差異在哪裡。

網路插畫家圖解「社會住宅」與「合宜住宅」差別。(圖／賣厝阿明授權提供)

「國民住宅」：由政府自建、自售、自管，只要年滿20歲，在當地設有戶籍者，且本人、配偶、戶籍內之直系親屬及配偶均無自有住宅，並符合行政院公告的收入較低家庭標準者，需用抽籤購買，承購人最快在居住滿2年後，經縣（市）政府同意，且提前還清國宅貸款後，可將該住宅及基地出售給特定符合資格人。

「合宜住宅」：由政府提供土地，民間業者興建，優先給無住宅且家庭收入低於雙北家庭平均所得50%（約年收入158萬元）以下的夫妻，或是單身者須年滿40歲才能申請，最快5年後可轉手。

「社會住宅」：採BOT或地上權方式，委託業者興建與管理，是因應高房價祭出的政策，因此只租不賣，並以低於當地市場租金行情的價格，承租給中低收入戶、社會弱勢、外地就學或北上就業青年。