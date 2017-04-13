好房網News記者陳蔚萱／整理報導

年紀大了想靠孩子養嗎？看看新聞看看鄰居，難怪前陣子會有網友說養孩子不如養房子的說法，加上台灣人口結構老化情況越趨嚴峻，除了銀行開始推出已房養老的措施外，現在更有投資人眼光放得更遠，將投資目標轉移到銀髮住宅或是醫療照護這類產品。

人口老化情況嚴峻，老人商機越來越大 (好房資料中心)

根據永慶房屋公布的第二季房市趨勢指出，目前房價仍有下修空間，而升息將是未來房市最大變數，在房價下跌、且升息在即的狀況下，為了追求利差而投入不動產的投資人比例增多，受青睞的產品也更多元，因應人口老化問題，銀髮住宅需求將會越來越多。

從世邦魏理仕2017《亞太區投資人意向調查報告》顯示，為追求利差而投入不動產的投資人從33%增加至42%，且願意承擔較高風險獲得高報酬的比例也上升。

再來，養兒防老的舊觀念已經退流行了，名下有房產才是最大的保障，不少長輩也不願成為子女負擔，擁有自己的房子，有自主性生活才是真正享受的養老生活，廣大的銀髮族市場，讓銀髮住宅成為房產投資新寵兒。