好房網News記者蔡孟穎／整理報導

小宅有多夯？不只在房價貴鬆鬆的雙北地區吃香，連在中南部地區也越來越夯，讓不少建商看準市場需求，第一季改成大推小宅。

高雄房市買氣、供給趨勢，逐漸轉向2房型的小宅（圖／好房資料中心）

第一印象中，中南部購屋族愛透天厝，看北部公寓大樓都譏笑是「鳥籠」，但隨著越來越貴的房價，也讓南部民眾凍未條，紛紛改買小宅，也讓市場供給悄悄出現改變。根據高雄市不動產開發公會最新統計，高雄市第一季大樓新申報開工數共915戶，但2房的房型比例佔近6成，達514戶，大贏僅43戶的透天厝。

需求牽動供給，據內政部住宅需求動向調查顯示，高雄有55.9%的民眾，購屋時第一考量的住宅類型就是電梯大樓，影響關鍵就是房價，也有PTT網友感嘆表示，十年前是千萬買豪宅，十年後的現在是千萬買小宅。

不過，儘管房價不如北部直直落，買氣仍相當熱，高雄市不動產開發商業同業公會房屋市場委員會主委呂金發，也向蘋果日報指出，2017年1、2月成交數較2016年同期增加54%，小坪數首購、首換型大樓買氣提升，看好低總價的小宅，未來將會更受青睞。