（中央社記者韓婷婷台北2017年4月13日電）今年黑松FIN破天荒同時邀請兩位當紅新生代偶像李玉璽及邵雨薇一起打造「一夜乾家族」網路劇及廣告，以多支不同情境的網路影片，傳達「喝水不夠，喝FIN就好」。



隨著運動風盛行及消費者健康意識抬頭，推動低熱量無負擔的黑松FIN品牌銷售量逐年成長。



黑松（1234）表示，FIN在推動健康生活上不遺餘力，除了戲劇之外，FIN認為補水教育必須從小扎根，因此特別開發了補FIN操，邀請大小朋友一起動一動，用洗腦兒歌及簡單體操，讓小朋友記住補水知識。為了完成「一夜乾家族」網路影片，李玉璽與邵雨薇在FIN吉祥物水寶胞的帶領下大跳補FIN操，期待透過可愛的水寶胞與代言人的魅力，讓大小朋友記住水分補充的重要性。一夜乾姊弟將於4月14日上演 。



黑松指出，在過去，FIN不斷提醒大家在天氣熱、出遊時要小心水分流失，但其實這樣遠遠不夠。為了更全面的補水教育，FIN今年特別打造「一夜乾家族」，由李玉璽飾演乾弟、邵雨薇出演乾姊，加上乾爸與乾媽，希望藉由兩位偶像的影響力、廣泛的生活情境及有趣劇情，提醒消費者必須補充水分的各種時機。