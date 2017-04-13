（中央社記者吳家豪台北13日電）Yahoo奇摩拍賣率先推出「直播拍賣導購」服務，成為全台第一個正式上線、提供完整跨螢直播體驗的電商平台，同時強力募集「拍賣直播王」。



Yahoo奇摩拍賣於4月1日推出直播功能，擁有「跨螢直播」、「高互動性」和「即時購買」三大優勢，除提供PC和App完整的跨螢直播體驗，並可透過線上直播即時提問、互動、按讚和購買。



Yahoo奇摩直播功能首波開放500名賣家申請開通，推出一週報名賣家數即已超過一半名額，反應熱烈，而首波開通直播服務的賣家以流行、3C、居家與生活品類打頭陣。



Yahoo奇摩拍賣已推出8場直播示範活動，總瀏覽量一舉衝破百萬，觀看時間近4萬小時、互動按讚數近24萬。



此外，Yahoo奇摩拍賣「直播導購」服務上線2週，不僅吸引賣家注目，更推出「拍賣直播王，就等你稱王」招募活動；即日起至5月14日止，強力號召具有高度創意、互動力與銷售力的素人與直播主加入，除提供消費者全新的直播購物體驗外，並培育打造下一位具潛力的超級網紅新星。1060413