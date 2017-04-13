模範「老闆娘」！奶茶妹妹親自上陣代言京東服裝品牌北京新浪網 (2017-04-13 21:00)
？ ？近日，京東聯合法國知名時尚品牌JAY AHR推出了京東線上首款國際品牌定製聯名服裝JDLAB（X）JAY AHR十二生肖系列限量刺繡夾克。而作為「老闆娘」的奶茶妹妹章澤天對此也是異常關注，更親自上陣為這款服裝做代言，並且還拍攝了一組試穿照。
？ ？在宣傳推廣活動中，奶茶妹妹氣質不輸專業模特，讓我們來看看吧。
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