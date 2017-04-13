？ ？在中國曾經有這麼一些明星，他們既能唱歌，也能演戲。而且兩樣都能做到頂尖，兩樣都能得獎。他們有偶像的外表，更有令人欽佩的敬業精神。而且把家庭和事業都經營的很好，圈內的表率丈夫、五好男人。下面我們就來盤點一下那些因唱而優則演，但被唱歌耽誤的影帝們。

？ ？1.譚詠麟

？ ？譚校長的經典歌曲《愛在深秋》、《水中花》、《再見亦是淚》、《明天你是否依然愛我》《講不出再見》等等，第18界金馬獎影帝，得獎作品《假如我是真的》，但譚校長志趣始終不在於演戲，而是音樂。

？ ？2.梁朝偉

？ ？演技公認且獲的多屆影帝，出過音樂專輯，《一天一點愛戀》，《你是如此難以忘記》，《無間道》等等，第31界《重慶森林》40界《無間道》44界《色戒》金馬獎影帝，第14.17.20.22.24界金像獎影帝。

？ ？3.張國榮

？ ？張國榮除了影視，音樂作品的以外，他的藝術成就，才華，善良，提攜後輩，尊敬前輩等優秀的品質，也讓更多人欣賞他以及懷念他。經典歌曲有《風繼續吹》《Monica》，《追》，《沉默是金》，《我》等等，第十屆金像獎影帝，得獎作品《阿飛正傳》。

？ ？4.劉德華

？ ？在娛樂圈有口界碑的大好人而且非常敬業，幫助過很多落魄有難的明星，粉絲上至六七十的奶奶輩，下至十五六歲的學生，可見其魅力！優質的人品和超乎常人的敬業與努力，這跟現在還能位居一線是有必然關係的。經典歌曲有《一起走過的日子》，《孤星淚》，《 忘情水》，《暗裡著迷》《愛你一萬年》等等，第四十一界金馬獎影帝，得獎作品《無間道3》，第二十三界金像獎影帝，得獎作品《大隻佬》。

？ ？5.郭富城

？ ？提起「亞洲舞王」就不得不提郭富城，華語歌壇勁歌熱舞代表人物之一，其經典的四六開分頭是當時多少年輕人的模仿的對象，經典歌曲有《對你愛不完》，《狂野之城》，《愛的呼喚》，《浪漫櫻花》等等，第四十二，四十三金馬獎影帝，得獎作品《三岔口》，《父子》。

？ ？6.黎明

？ ？香港四大天王中最年輕的一位，多元化的發展使他在華人地區的巨星地位屹立不搖，同時他在公益事業上更有突出貢獻，被譽為慈善天王，是香港公益金董事、UNICEF香港委員會委員、UNICEF首位華人國際親善大使，03年和09年先後被港府授予榮譽勳章和銅紫荊星章。經典歌曲有《今夜你會不會來》《半生緣》《全日愛》等等，第三十九界金馬獎影帝，得獎作品《三更之回家》。

？ ？7.張學友

？ ？演唱超級實力，張學友對同一首歌的演唱往往會有超常發揮，更有原唱殺手之稱（詳見小城大事，愛如潮水，愛我別走，星晴），演唱會跟聽CD一樣沒什麼差別，公認的歌神，經典歌曲《餓狼傳說》，《遙遠的她》，《吻別》，《李香蘭》，《每天愛你多一些》，《情網》，《情書》實在太多了！六次被提名影帝的張學友都與影帝擦肩而過。但是他拿過影帝，2002年憑藉文藝片《男人四十》獲得印度新德里電影節最佳男演員獎。《旺角卡門》裏面的食屎啦你，給我們多大的貢獻啊！但只獲得第八屆金像獎最佳男配角，終身成就獎起碼得給一個。

？ ？1990年憑藉武俠片《笑傲江湖》獲得第27屆台灣電影金馬獎最佳男配角獎。這難道就是傳說中的專業配角啊，拿過兩次最佳配角。1993年出演喜劇片《東成西就》里的他和梁朝偉，完全就是笑點擔當啊。2015年張學友與張家輝、張震共同主演的動作片《赤道》，歌神在戲裡的表演，堪稱教科書式的演技。

？ ？張學友是真正被唱歌耽誤的無冕影帝，華語圈的「小李子」，香港影壇至今還欠歌神一個影帝！你們認為呢？