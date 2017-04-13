？ ？說起汽車山寨，恐怕大部分人腦海里跳出的第一個詞就是「眾泰」吧！確實國內的汽車廠商抄襲是出了名的，但是國外也不是沒有這樣的例子。今天小編就給大家說國外的汽車抄襲案例，讓大家看看山寨這種東西是沒有國界的！

？ ？1.福特蒙迪歐

？ ？抄襲對象：阿斯頓馬丁

？ ？生產日期：2015年

？ ？雖說福特是汽車界的老大哥，但是適當「借鑒」一下英國紳士阿斯頓馬丁的外觀也是可以的，不僅使這個悠久的品牌注入了的一波新的活力，銷量更是猛增。雖然福特借鑒了阿斯頓馬丁，特別是神似的寬大進氣柵，但是從車燈可以看出來依舊保留了稜角的設計，終究是拋棄不了美式的風格，還好價格上沒有得到借鑒。

蒙迪歐

阿斯頓馬丁

？ ？2.賓士GLE

？ ？抄襲對象：寶馬X6

？ ？生產日期：2015年

？ ？不要以為抄襲這種事就不會出現在寶馬賓士身上，寶馬X6以一種獨特的造型佔領這一SUV細分市場，一直毫無對手，但是如今卻面臨一個強敵，也就是賓士GLE。不得不說，也許是寶馬X6給人的印象太深，賓士的這輛新車自2015年發佈以來，就給人一種賓士版X6的感覺。不過，的確這兩款車除了保留各自的傳統家族臉以外，不論在側面造型還是尾部造型都十分相像。

賓士GLE

寶馬X6

？ ？3.馬恆達XUV500

？ ？抄襲對象：哈弗H5

？ ？生產日期：2014年

？ ？你沒看錯，這次被模仿的是哈弗，純正的國產品牌，不過，雖說外觀有幾分神似，但是到底開掛的民族需不需要模仿咱們，就不得而知了，自己感受吧。馬恆達很多人可能不熟悉，即使在國內有所耳聞，也因為在中國市場是生產拖拉機的品牌。但是在印度卻是讓印度人自豪的汽車品牌，甚至超越收購了捷豹路虎而名噪一時的塔塔成為印度第一的汽車企業。

馬恆達XUV500

哈弗H5

？ ？4.現代Genesis

？ ？抄襲對象：雷克薩斯LS

？ ？生產日期：2007年

？ ？小編開頭就說了，日本學歐美，韓國學日本。現代Genesis就是這樣的例子，當日本從抄襲到積累了雄厚的實力后，便從徒弟變成師父，被別人所模仿。仔細一看，這兩輛車無論是從車燈還是進氣柵，或者是側面都十分的相像。當然了，韓系車雖然也從抄襲開始起步，但是現在也是成功的典範之一。

現代Genesis

雷克薩斯LS

？ ？5.林肯Continental Concept

？ ？抄襲對象：賓利飛馳

？ ？生產日期：2016年

？ ？抄襲可不只是普通品牌的專利，就連號稱美式新旗艦的林肯在2015年發佈的林肯Continental Concept概念車也有抄襲賓利飛馳的嫌疑。車型一經發佈，就連賓利的設計師都不得不嘲諷一句林肯設計師「要不要直接將設計模具送給你們？」但是畢竟都是有臉面的企業，前臉自然各有特色，但是側面的確有幾分神似。

林肯Continental Concept

賓利飛馳

？ ？6.豐田AA

？ ？抄襲對象：克萊斯勒Airflow

？ ？生產日期：1935年

？ ？既然說到汽車界的抄襲，就不得不說說日本品牌的抄襲歷史。別看日本汽車品牌如今在中國大行其道，事實上，人家在上世紀日本汽車企業剛起步時也是靠抄襲歐美車為生。日本的汽車抄襲歷史要從豐田創始人豐田喜一郎和他的父親織布機大王豐田佑吉說起。當年豐田佑吉由於將織布機專利賣給英國人，有幸體驗了英國的交通系統並去美國參觀了福特工廠，便下定決心建造汽車工廠。而這第一輛車便是父子倆買了一輛克萊斯勒Airflow，將其拆解、測繪、零部件仿製，簡單而又直接，這才是當年真正的皮尺部。叮叮噹噹的大幹了一場后，豐田喜一郎開始組建工廠，1935年以克萊斯勒Airflow為原型的豐田AA正式走下生產線，日本汽車工業也由此開始！

豐田AA

克萊斯勒Airflow

？ ？7.日產Gloria

？ ？抄襲對象：龐蒂亞克Tempest

？ ？生產日期：1967年

？ ？20世紀60年代正是美國汽車發展的黃金期，誕生了一大批流傳不息的經典設計之作，而和美國比較親切的日本自然也會受到美國的影響，況且日本初期汽車工業依舊主要靠模仿美國。就比如說這輛日產Gloria，以美國龐蒂亞克Tempest為原型，除了尺寸縮水以外，外觀猶如雙胞胎兄弟，最顯眼的就是垂直排列的大燈了。同時龐蒂亞克Tempest的設計風格可能大多數人都很熟悉，因為頻繁出現在美國影視作品中，可見這款車的設計理念是對美國後面的汽車設計有著深遠的影響，而日產選擇模仿也算是跟對了主兒。

日產Gloria

龐蒂亞克Tempest

？ ？8.Nissan Skyline 2000 GTR

？ ？抄襲對象：Dodge Challenger

？ ？生產日期：1970年

？ ？戰神GT-R的威名想必是人人皆知的，但是殊不知戰神初期的雛形也是從他們的大哥美國那兒得來的。當然了，既然是戰神，模仿的對象自然不是等閑之輩，道奇挑戰者自推出之時就受到各路好評，直至幾十年後的今日，依舊在美國肌肉車市場佔據相當的市場。而當時GTR發展至今日，已經沒有了當年模仿的影子，成為了不輸道奇挑戰者甚至是要超越前輩的存在。

Nissan Skyline 2000 GTR

Dodge Challenger

？ ？9.豐田2000GT

？ ？抄襲對象：捷豹E-type

？ ？生產日期：1967年

？ ？說到日本的抄襲案例真是數不勝數，從平民車到性能車，無一沒有抄襲的身影，包括這輛被認作對日本跑車有重大意義的豐田2000GT。但是這次的抄襲對象不是美國大哥了，而是換成了英國捷豹，神似程度自己感受。雖說美國是大哥，但是日本人老是拿美國的也會不好意思的嘛。絕佳的外觀審美，加上極致的速度追求，成為日本汽車史上重要的作品之一，理所應當，即使是抄來的，但是就是能和戰神GTR一般，能夠從徒弟熬成師父。

豐田2000GT

捷豹E-type

？ ？10.大眾甲殼蟲

？ ？抄襲對象：太脫拉Tatra

？ ？生產日期：1933年

？ ？前面一直在說日本的抄襲案例，雖說日本在抄襲這方面的確有點多而且還都挺成功，值得中國企業學習，雖說中國企業也頗有天賦。但是光說日本人就沒意思了，別的國家依舊有十分勁爆而且少為人知的抄襲歷史，就比如說這款為大眾所熟知的甲殼蟲。甲殼蟲以俏皮可愛的外觀吸引了一大波粉絲，但是它的設計靈感是來自於太脫拉Tatra，甚至還曾與太脫拉對簿公堂，但是依舊擋不住人們對甲殼蟲的喜愛。可能人們對太脫拉這個品牌不太熟悉，因為人家一開始只是做軍用車和鐵路車，後來由於二戰時期被德國軍隊控製為其生產軍用車，隨後又錯過了轎車的黃金髮展期，只能說倒霉。但是這個歷史悠久的品牌為後世留下了很多的設計理念，直到今天還在繼續被廣泛使用，也難怪當初大眾都選擇抄襲它。

大眾甲殼蟲

太脫拉Tatra