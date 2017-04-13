？ ？美國大片中的超級英雄，現在看起來個個都是帥哥美女！但是大家知不知道他們以前是什麼樣的呢？今天小編就帶大家來看看這些超級英雄年輕時是什麼樣的！

？ ？1 史蒂夫·羅傑斯

？ ？好萊塢大片中的英雄美國隊長。在未成為英雄之前，這位美國隊長可是沒有那麼帥氣。現在呢，在奧斯卡的坐席上也還是帥得出眾。

？ ？2 暴風女奧蘿洛·門羅

？ ？X戰警里的暴風女，讓哈里貝瑞演繹得除了有很強悍的能力之外，也格外有女性魅力。年輕時候的她，跟超級英雄可是很難掛上鉤的。

？ ？3 X戰警中的魔型女

？ ？大表姐詹妮弗勞倫斯在這部影片中好像從來沒有露過真臉吧。提起大表姐，這次奧斯卡，不知道有沒有斬獲。

？ ？4 鷹眼克林特·巴頓

？ ？復讎者聯盟里的鷹眼克林特·巴頓，是由傑瑞米·雷納扮演的，這也是個好萊塢大帥哥。

？ ？5 馬克·魯法洛版的綠巨人浩克

？ ？給人一種更立體更真實的感受。年輕時候的浩克，可是帥呆咯。奧斯卡頒獎典禮上的他，成熟男人味重了很多，學者范兒的，喜歡。

？ ？6 野獸漢克

？ ？X戰警里的政客，天才級智力，野獸級力量。長得很有特色。

？ ？7 托尼·斯塔克

？ ？鋼鐵俠，小羅伯特唐尼年輕時候真不如老了帥哦。

？ ？8 鋼鐵俠里的戰爭機器

？ ？不知道有多少人還對他有印象，能記得多少。

？ ？9 死侍

？ ？瑞安·雷諾茲好像越來越火了，奧斯卡指日可待的節奏啊。

？ ？10 美國隊長里的尼克，也是極限特工的召集人。

？ ？好像老是這幅做派。鮮兒姐竊以為除了威爾史密斯之外，他算是第三個很帥的黑人了。至於第二個是誰，嘿嘿，不曉得。

？ ？11 黑寡婦

？ ？美國科幻大片角色里的常客了，超體也曾火爆一時。斯嘉麗約翰遜也主演過文藝片，比如《賽末點》。《賽末點》應該算是文藝片吧，感覺跟紅與黑還有漂亮朋友一個路數的。