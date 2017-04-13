發行商FDG宣布，冒險遊戲《海之號角：神秘海怪》將於今年晚些時候登陸任天堂Switch。

實機演示：

《海之號角：神秘海怪》在Switch上無論是主機還是掌機模式，都將以60fps的情況運行，只不過主機模式下分標率為1080p，掌機模式下解析度為720p。

《海之號角：神秘海怪》的Switch版本基於PC版本重製，遊戲最早發售於2015年，講述的是一名孩子出海尋找失蹤的父親的冒險故事。

高清視頻畫面：