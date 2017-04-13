貝嫂超狂！ 5歲愛女哈珀成「註冊商標」NOWnews今日新聞 (2017-04-13 20:33)
英國「足球金童」貝克漢（David Beckham）與愛妻維多利亞（Victoria Beckham）育有三子一女，其一舉一動備受粉絲關注，近期貝嫂為5歲愛女哈珀（Harper Beckham）的名字申請專利權，註冊為商標，超狂舉動就連產權專家都傻眼。
貝克漢夫妻疼愛5歲女兒哈珀的程度，讓粉絲超羨慕，據《每日郵報》報導，近日維多利亞為愛女的名字申請專利權的消息，已經英國當地知識產權局證實，因為「哈珀」已註冊為商標，將來她可以運用在自己設計的產品，如服飾、化妝品、玩具、書、音樂等，以及娛樂產業相關的專業領域。
其實，頗有生意頭腦的貝克漢，於2000年時曾以自己的名字申請品牌，貝嫂2002年追隨老公的腳步，其後他們也將布魯克林（Brooklyn）、羅密歐（Romeo）、克魯茲（Cruz）三個兒子的名字註冊為商標，看來，貝克漢一家人很明瞭自己的「明星價值」，可說腦筋相當靈活。
針對明星將自己的名字註冊為商標一事，知識產權專家Oliver Bray表示，這類情況時有所聞，但將年僅5歲的孩子當作商標，可是很少見，之前也沒有人這麼做，通常是一些名人的身價上漲，或公司的事業正旺時，律師才會建議提前做好「註冊商標」的保護措施，以免除後患，他提到，畢竟貝克漢夫妻倆的身家高達5億英鎊（約195億台幣），維多利亞先將「哈珀」的名字註冊，也是保護孩子的作法。
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