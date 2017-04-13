▲台塑關係企業近年來加大投資力道外，更同時在水、電、能耗方面投資。2017台灣國際照明科技展中，南亞光電、台塑石油、台塑鋰鐵電池等事業單位聯合宣傳行銷。（圖／記者許家禎攝，2017.4.13）

台塑關係企業近年來加大投資力道外，更同時在水、電、能耗方面投資。2017台灣國際照明科技展中，南亞光電、台塑石油、台塑鋰鐵電池等事業單位聯合宣傳行銷。如南亞光電節能、儲能、創能三箭齊發；台塑石油革新規畫加油站新風貌與台塑鋰鐵智慧型啟動電池等，在在展現傳統產業轉向高附加價值的經營，以及集團跨業結盟的優勢。

台塑集團旗下南亞光電除原本「節能」LED事業外，去(2016) 年正式跨足太陽光電發電系統「創能」領域，使「節能」LED、「創能」太陽光電系統與「儲能」鋰鐵電池三箭齊發，希望將全新綠能整合方案展現更完美結合。

同時因應工業4.0浪潮，生產線自動化外還有品質檢查功能，南亞光電與系統廠商合作開發LED自動光學檢查燈系統，提供光學與電控功能的調光、色調、調整發光角度等整合方案，目前已逐步推廣到台灣及海外市場。另因應智慧城市需求興起，南亞光電更推出智慧道路照明系統服務客戶需求。

至於台亞則預計在2017年底前，將自助加油系統全面升級為二代機，具備全程操作語音導引、可觸控彩色大螢幕，電子票證、行動支付也在未來規畫的行列中。同時規畫今明兩年間推出4座五星級加油站。如萬里站融入北海岸風情，民眾可以坐著一邊喝咖啡一邊欣賞無敵美景；林口長庚站與南亞光電合作，使用LED燈具、太陽能板與環保塑材重新改建，呈現科技感與現代感。

而台塑鋰鐵電池為因應全世界「節能減碳」的發展趨勢，積極跨入綠能產業，於2008年投資設立「台塑鋰鐵材料科技股份有限公司」，2012年再成立動力電池小組，專注鋰鐵電池模組的研發，並將氧化鋰鐵磷原料擴展至車用啟動電池、高爾夫球車用電池及煞停啟動電池等新應用端。

在台塑企業委員王文潮及台塑貨運董事長陳勝光領軍之下，台塑鋰鐵智慧型啟動電池成功整合台塑集團10大事業部門，完成研發、生產與銷售一貫化作業。在技術整合方面，包括台宇汽車汽車專業技術，台塑貨運BMS及Pack技術，明志科技大學學術研究領域，台塑電子組大電力控制技術等四大專業技術整合。

在生產材料方面，包括電芯材料來自於台塑鋰鐵氧化鋰鐵磷正極粉材、台塑電解液，電池外殼由南亞機工廠生產模具，並使用南亞公司所生產的材料，塑膠原料與射出成品也來自於南亞第三事業部，IC電路板則採用南亞電子事業部銅箔基板、PCBA由福懋科技完成，最後由台塑貨運電池組生產，台宇汽車銷售，所以台塑鋰鐵智慧型啟動電池是充分結合台塑集團10家相關部門科技，以及台塑集團自身生產的物料，並以氧化鋰鐵磷電池優勢融入汽車用電需求。