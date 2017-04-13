今彩539開獎中央社 (2017-04-13 20:42)
（中央社台北2017年4月13日電）第106088期今彩539開獎，中獎號碼29、10、35、30、38。3星彩中獎號碼473，4星彩中獎號碼4863。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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