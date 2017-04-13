（中央社記者鄭景雯、陳渝涵台北13日電）公視學生劇展「迎向邊疆公路」昨天入圍坎城影展學生短片競賽單元，距上次有台灣作品入圍已18年。該片為台藝大電影系王逸鈴之作，以公路電影呈現台灣豐富山海景致。



今年坎城影展於5月17至28日舉行，昨天影展官網正式宣布入圍「電影根基」（THE CINEFONDATION SELECTION）學生短片競賽單元16部作品。台藝大電影系學生王逸鈴拍攝的公視學生劇展「迎向邊疆公路」入圍。



台藝大助理教授謝嘉錕表示，「迎向邊疆公路」今年2月報名坎城影展，從世界各國近2600部學生作品中脫穎而出，「可說是學生影展最頂尖的競賽，相當不容易」。而上次台灣作品入圍，是沈可尚執導的畢業製作「與山」，距今已18年。



16部入圍作品將選出3部獲獎，王逸鈴也預計帶作品前往法國映演。「迎向邊疆公路」由王逸鈴自編自導，描述一個家被政府法拍、準備以車為屋的男人，遇上一名身上只剩一張機票和簡單行李的女人；兩種國籍、性別，同行踏上一段公路旅程。劇中呈現豐富的台灣山海與鄉村景致。



仍就讀台藝大電影系的王逸鈴，曾在國外公路旅行，她形容「自由自在、移動的感覺很吸引人」，加上本身喜愛公路電影，揉合個人生活經驗，誕生該作品。她坦言車拍很困難，一趟拍不完就要重來，耗時又耗油，考驗調度功力。



「迎向邊疆公路」將於15日晚間於公視播出。1060413