新浪科技訊 4月13日晚間消息，樂視網發佈公告，擬調整2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，原定向全體股東每10股轉增20股改為每10股轉增10股。

2月13日，樂視網公告稱收到了公司控股股東、實際控制人賈躍亭發來的《關於2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾》，提議公司以1，981，680，127股為基數進行資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增20股，共計轉增3，963，360，254股，轉增后公司總股本將增加至5，945，040，381股。今日，樂視網收到賈躍亭調整此前預案的提議。

據今日公告，賈躍亭基於對監管部門監管理念和監管導向的高度重視，支持公司長期可持續發展等原因，向公司董事會提議提議變更2016年度利潤分配預案相關內容。

3月，因公司股權激勵行權，樂視網總股本變更為1，994，720，096股。賈躍亭變更后的提議內容即以此最新股本為基數，進行資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增10股，共計轉增1，994，720，096股，轉增后公司總股本將增加至3，989，440，192股。（李楠）