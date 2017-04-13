▲天心為鑽石品牌新品走秀。（圖／記者林調遜攝，2017.4.13）

金鐘影后天心，去年底嫁給韓國攝影師金榮敏，新婚4個多月仍在熱戀期，13日出席鑽石品牌活動，甜蜜表示結婚後受到愈來愈多疼愛，至今沒吵過架，老公總是用行動表現愛意，笑稱相較老公無微不至的照顧，自己只出一張嘴甜蜜撒嬌示愛，「我都用嘴巴稱讚他啦！」

結婚後天心認為生活沒有太大差異，「但覺得愈來愈踏實，也感受到老公愈來愈多的疼愛」，透露在生活中每個平凡小細節，都讓她感到被寵愛，有次夫妻倆一起去商場找不到出口，老公讓她待在車上，自己去找到出口再回來接她，「他疼愛我的方式，是用行動去做，我想跟著他一起去找出口，但是他堅持讓我留在車上，疼我疼到連讓我多走一點路都捨不得！」

▲天心優雅出席珠寶活動，甜蜜分享新婚喜悅。（圖／記者林調遜攝，2017.4.13）

天心甜蜜大讚老公脾氣好、EQ高，又細心體貼，「他在我眼中根本零缺點，完全找不到他的缺點啊！」她俏皮吐舌表示自己缺點很多，因此有偷問「怎麼會看上我、喜歡我？」老公幽默對她說：「是一種直覺，不過結婚後，我覺得相信直覺是錯的！」讓她又好氣又好笑，夫妻倆打情罵俏甜到炸。

▲天心美美走秀，在後台先自拍美照傳給老公撒嬌求稱讚。（圖／記者林調遜攝，2017.4.13）

被問及老公送過最昂貴的禮物是什麼？天心甜回：「他整個人都送給我了！」雖然沒收過珠寶鑽石，但她認為重要的是過生活，因此不會刻意慶祝節日送禮物，「現在我們最想要的是先把房子搞定！」夫妻倆正積極在韓國找房置產，打造屬於自己的甜蜜家庭，至於生子計畫一步一步來不著急，是否會有「滑步」危機不小心懷孕？天心害羞笑回：「我會小心啦！」

▲天心笑說相較老公用行動疼愛，自己都靠出一張嘴稱讚撒嬌。（圖／記者林調遜攝，2017.4.13）