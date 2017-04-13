（大成報記者林瑞明/台北報導）Peonia Diamond彼愛麗鑽石獻上瑰華系列-藤愛新品，新品上市記者會上，邀請女神天心出席演繹寓有「疼愛」含意的新品。大中華地區鑽飾領導品牌鎮金店Just Diamond®旗下Peonia Diamond彼愛麗鑽石運用藤蔓設計出瑰華系列–藤愛新品，優雅詮釋伴侶或長輩後輩間相互依附的情感。今(04/13)日記者會上也邀請女神天心出席，現場充滿牡丹粉色的寵愛氛圍，讓晉身為人妻4個多月的天心現場甜蜜分享新婚生活，幸福洋溢的氛圍讓賓客都沉醉不已。平時有在收藏珠寶的天心，被問到如何挑選鑽石，天心分享過往挑選鑽石配飾，都還是相信認證，而Peonia Diamond彼愛麗鑽石除了有GIA鑽石分級認證、捷邁克斯™(GemEx)光學表現認證和彼愛麗鑽石品牌認證確保品質外，獨家的牡丹花88瓣切割法，讓每一顆鑽石獨一無二的存在更顯珍貴，牡丹花意象也賦予鑽石不一樣的意涵，更值得收藏！還在蜜月期的天心也在記者會現場分享：「藤愛運用蔓延交織的藤蔓作為設計，就像金先生和我的感情一樣，互相依戀依附。」新婚甜蜜之情猶如藤蔓交織，密不可分。Peonia Diamond彼愛麗鑽石藤愛新品，藤蔓交織「疼愛」的特別意涵，讓天心一見傾心。對於自己心目中幸福的模樣，天心覺得每個人對於幸福的定義不同，希望自己的幸福可以有多種意涵，就像每顆Peonia Diamond彼愛麗鑽石都是獨一無二的，更能感受到它的價值感。而藤愛運用藤蔓蔓延交錯的設計展現綿延情感，這種擁有特別意涵的鑽飾，也能刻劃出不一樣的幸福。天心甜笑說：「希望我新婚甜蜜的加持，可以讓自己越來越璀燦耀眼，就像Peonia Diamond彼愛麗鑽石牡丹花88瓣切割法，讓鑽石的等級更上一層樓！」Peonia Diamond彼愛麗鑽石藤愛新品，延續瑰麗牡丹，希望透過88瓣切面鑽石，演繹牡丹最耀眼的魅力，將璀璨之美永留在鑽石中。藤愛新品透過交織的藤蔓設計，寓意出伴侶或長輩後輩間互相依戀、依附的情感，將送禮人的「疼愛」之情寄託於上。藤愛新品採用二合為一的兩用戒台結構，輕巧的轉動花托位置，便能轉而成為華麗的吊墜，增加鑽飾日常搭配的多元性。（圖說：新婚人妻天心幸福演繹彼愛麗新品「藤愛」，藤蔓交織「疼愛」的雙關意涵，讓天心一見傾心。）