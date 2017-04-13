獨家「牡丹花88瓣切割法」刻劃天心專屬的幸福輪廓大成報 (2017-04-13 18:35)
平時有在收藏珠寶的天心，被問到如何挑選鑽石，天心分享過往挑選鑽石配飾，都還是相信認證，而Peonia Diamond彼愛麗鑽石除了有GIA鑽石分級認證、捷邁克斯™(GemEx)光學表現認證和彼愛麗鑽石品牌認證確保品質外，獨家的牡丹花88瓣切割法，讓每一顆鑽石獨一無二的存在更顯珍貴，牡丹花意象也賦予鑽石不一樣的意涵，更值得收藏！還在蜜月期的天心也在記者會現場分享：「藤愛運用蔓延交織的藤蔓作為設計，就像金先生和我的感情一樣，互相依戀依附。」新婚甜蜜之情猶如藤蔓交織，密不可分。
Peonia Diamond彼愛麗鑽石藤愛新品，藤蔓交織「疼愛」的特別意涵，讓天心一見傾心。對於自己心目中幸福的模樣，天心覺得每個人對於幸福的定義不同，希望自己的幸福可以有多種意涵，就像每顆Peonia Diamond彼愛麗鑽石都是獨一無二的，更能感受到它的價值感。而藤愛運用藤蔓蔓延交錯的設計展現綿延情感，這種擁有特別意涵的鑽飾，也能刻劃出不一樣的幸福。天心甜笑說：「希望我新婚甜蜜的加持，可以讓自己越來越璀燦耀眼，就像Peonia Diamond彼愛麗鑽石牡丹花88瓣切割法，讓鑽石的等級更上一層樓！」
Peonia Diamond彼愛麗鑽石藤愛新品，延續瑰麗牡丹，希望透過88瓣切面鑽石，演繹牡丹最耀眼的魅力，將璀璨之美永留在鑽石中。藤愛新品透過交織的藤蔓設計，寓意出伴侶或長輩後輩間互相依戀、依附的情感，將送禮人的「疼愛」之情寄託於上。藤愛新品採用二合為一的兩用戒台結構，輕巧的轉動花托位置，便能轉而成為華麗的吊墜，增加鑽飾日常搭配的多元性。（圖說：新婚人妻天心幸福演繹彼愛麗新品「藤愛」，藤蔓交織「疼愛」的雙關意涵，讓天心一見傾心。）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【DN】輕春雅痞 鏤空雕花全真皮舒適跟鞋(杏)
- 【ALBA】晴空浪漫晶鑽女錶-全IP金(AG8400X1)
- MONTAGUT-貝爾芙萊-天絲-雙人四件式兩用被床包組
- NIKON AF-S DX 18-200mm F3.5-5.6G ED VR II (公司貨)-送KE
- 日本直人木業-5尺標準雙人LOSCO簡約生活床組
- 【AGNES 艾格妮絲】盧森堡透氣乳膠皮沙發組(1+2+3座)四色可
- 【玩美衣櫃】蝙蝠袖不規則裙擺壓摺裙套裝(共三色)
- 【CITIZEN星辰】黑面不鏽鋼雙色錶帶石英男仕手錶(BI1054-80
- Homelike 安娜五斗櫃-61x41x112cm
- 【預購 采樂創意】CHICLINE 宮庭式蕾絲雪紡併接百褶裙擺長
朱孝天甜喊老婆「女神」 粉絲狂催生【NOWnews今日新聞】
勁寶曝光！Ella誇「下面」很壯觀桃花就是旺【NOWnews今日新聞】
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
白百合「一陽指」鮮肉 老公羽凡摟妹反擊【NOWnews今日新聞】
唐嫣不雅照瘋傳 疑遭偷拍「神祕三角」曝光【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》