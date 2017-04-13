《塞爾達傳說：荒野之息》不僅本身遊戲質量出色，獲得了廣泛的好評，而且其對於任天堂Switch起著保駕護航的作用，遊戲在任天堂心中的地位很高，所以任天堂在宣傳《荒野之息》上也是不遺餘力。

圖片來自Reddit論壇玩家super_ahmed109011

為了慶祝《塞爾達傳說：荒野之息》的發售，任天堂在美國紐約的布魯克林創作了一幅巨大的遊戲主題壁畫。而更為驚奇的是，這幅壁畫還用了夜光顏料，當夜色降臨后，效果更加酷炫。

夜間效果

這讓一眾玩家讚嘆不已，並且紛紛表示，自己家也有一堵牆，希望任天堂能去畫幅畫……