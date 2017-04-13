任天堂紐約街頭繪製《塞爾達傳說：荒野之息》宣傳畫 還是夜光的！北京新浪網 (2017-04-13 20:28)
《塞爾達傳說：荒野之息》不僅本身遊戲質量出色，獲得了廣泛的好評，而且其對於任天堂Switch起著保駕護航的作用，遊戲在任天堂心中的地位很高，所以任天堂在宣傳《荒野之息》上也是不遺餘力。
圖片來自Reddit論壇玩家super_ahmed109011
為了慶祝《塞爾達傳說：荒野之息》的發售，任天堂在美國紐約的布魯克林創作了一幅巨大的遊戲主題壁畫。而更為驚奇的是，這幅壁畫還用了夜光顏料，當夜色降臨后，效果更加酷炫。
夜間效果
這讓一眾玩家讚嘆不已，並且紛紛表示，自己家也有一堵牆，希望任天堂能去畫幅畫……
關鍵字：
上一則：EOS M6上市 蔡瑞雪分享心得
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
蘋果新MacBook Pro又出新問題：存異響【北京新浪網】
《海賊王》漫畫862話情報：路飛練就了影分身？！【北京新浪網】
消失的手機設計 是技術進步還是廠商套路【北京新浪網】
把指紋識別放在屏幕下 可能已成iPhone 8的量產瓶頸【北京新浪網】
螢幕指紋辨識恐難產 新iPhone指紋辨識恐怕在背蓋【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》