用石油箝制北韓？陸：別單純寄望制裁中央社 (2017-04-13 20:15)
（中央社記者邱國強北京13日電）傳中國大陸可能將石油列為下一波制裁北韓的物資。中國大陸外交部發言人陸慷今天說，制裁並不是有效辦法，強烈希望各方不要只把解決朝鮮半島核問題的出路，單純寄望在制裁上。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，朝鮮半島問題仍是媒體提問的重點。陸慷在回答時，作上述表示。
陸慷說，朝鮮半島核問題發展到今天的歷史已經證明，僅僅依靠制裁並不是有效的辦法。回顧這一問題的發展歷程可知，北韓真正作出放棄核計劃、真正採取實際措施去核武化，「都是在『六方會談』進行的時候」。
他表示，北韓一步一步走向擁核的時候，「恰恰就是在對話中斷的時候，恰恰就是在一味地僅僅依靠制裁施壓的時候」。
陸慷指出，中國大陸不知道有沒有更好的途徑，但實踐證明，對話往往還是一個解決朝鮮半島核問題的出路。所以中國大陸「強烈地希望」，所有有關各方不要僅僅把解決朝鮮半島核問題的出路，「寄望在單純依靠制裁上」。
陸慷強調，中國大陸在朝鮮半島核問題和當前局勢上，一直呼籲有關各方保持克制；多做有利於降低緊張狀態、有利於「把各方拉回談判桌」的事情，而不是「相互刺激、火上澆油」；並與有關各方一直保持溝通。1060413
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