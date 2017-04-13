新浪科技訊 4月13日晚間消息，螞蟻金服收購速匯金（MoneyGram）一事中出現的競爭對手Euronet正在努力通過提高價格和遊說美國政府來為自己的競購加分。

與此同時，另一競購者螞蟻金服也首度發聲，對Euronet自稱為一家美國公司提出質疑。

這份於日期:4月12日發出的聲明中，螞蟻金服資深副總裁道格拉斯-費根指出，東歐是Euronet的發源地，也是目前業務重心所在， Euronet在美國的總部只有150名員工，有85%的資產都在美國以外的地方。此外，基本上所有Euronet的伺服器和數據中心都位於美國以外的地方，該公司在美國只有2處數據中心。

從運營數據來看，該聲明也質疑了Euronet自稱美國公司的可靠性。聲明指出，根據Euronet的財報，它只有28%的營收來自美國，在美國繳納的稅務微乎其微，還因為非法避稅被美國稅務機構懲罰。

聲明還列舉了最近Euronet的一個安全事故。近期，因為一起大規模的數據安全事件，Euronet被監管機構開了數百萬美元的罰單。這一事件造成200萬信用卡賬號信息泄露，也暴露了Euronet的數據安全問題。

費根在聲明中強調，Euronet對速匯金的收購將造成美國該行業的主要競爭對手從三家公司變成兩家，減少競爭；而螞蟻金服對速匯金的收購將維持三家競爭的態勢。另外通過螞蟻的加大投資和拓展，增強競爭，將使美國消費者真正受益。

MoneyGram在中國國內又被成為「速匯金」（NYSE：MGI），根據公開資料，該公司成立於1940年，總部位於美國德克薩斯州，是一家國際快速匯款公司。其官網上稱，目前自己是全球第二大匯款公司（僅次於西聯匯款），年收入達到14.5億美元，在全球超過200個國家有35個網點。

螞蟻金服在1月26日公佈收購MoneyGram建議，每股作價13.25美元，總代價為8.80億美元。螞蟻金服表示，將承擔MoneyGram未償還債務，或將債務再融資。根據協議，這一併購完成後，MoneyGram將作為螞蟻金服旗下的獨立單元運作，其現有品牌和團隊依然保留，並將繼續完善。但併購還需經MoneyGram股東和相關監管機構批准通過，正常情況下，併購流程於今年下半年全部完成。

但3月14日，Euronet向速匯金髮出15.20美元/股的收購要約，這比螞蟻金服的收購價溢價15%。顯然，Euronet 給出的收購價格更有誘惑力，且為美國本土公司，這將降低審核通過難度。

不過，3月16日速匯金髮出了聲明，稱其與螞蟻金服簽署的併購協議仍然有效，速匯金董事會仍然支持這一協議。隨後，Euronet本周致函美國財政部，提出美國應關注螞蟻金服收購中涉及的國家安全問題，意圖阻礙交易的達成。（徐利）