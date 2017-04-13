▲阿喜自爆發生過很多糊塗事，一度被媽媽質疑「失智」。（圖／天晴音樂提供，2017.04.13）

阿喜（林育品）下午出席中保無限家一日店長活動，她化身咖啡店員與幸運粉絲共享下午茶；她見活動上多樣化且高科技的產品，自爆有回媽媽發現家門沒關，老是忘東忘西的她成了頭號嫌疑犯，她雖信誓旦旦表示絕不是自己，不過媽媽仍懷疑就是她失智、忘記關門；直到有一天，媽媽親眼見到家裡的貓咪自動跳上門把，用力一扳而開門，阿喜媽這才恍然大悟。

她笑言自己的糊塗事蹟實在太多，高中時上學忘記帶書包，走進校園後被教官叫住、質問她「為什麼沒書包？」她情急之下回應「剛從外掃區回來，書包在教室！」大學時有一次則直接在捷運站跌倒、臉貼地，身邊友人笑到不敢承認和她同行。

▲阿喜（左三）和幸運粉絲共進下午茶。（圖／天晴音樂提供，2017.04.13）

最近一次的糊塗事，是她近期正在拍攝偶像劇《我的愛情不平凡》，她把台詞全都背成下一場戲的，讓演出對手戲的豆花妹愈演愈心驚膽顫，豆花妹心想「怎麼自己的每一句台詞阿喜都能接，但每個字都和自己背的不一樣」；導演後來發現兩個人根本雞同鴨講，才連忙喊了卡。