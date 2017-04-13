焦糖哥哥另謀副業 自爆：在演藝圈混不下去了NOWnews今日新聞 (2017-04-13 19:49)
康康與妮妮為《我家有個總鋪師》前進有70年歷史的古早味豆漿店，此店也是林志玲的愛店，老闆就透露，她很愛鹹豆漿，是店裡的常客；除了豆漿店，他們也前往焦糖哥哥（陳嘉行）的越南餐廳，笑問對方為何副業選擇餐飲業？結果對方竟回：「在演藝圈混不下去」，幽默十足，除此之外還介紹道地的四川、湖南菜。
兒童台出生的焦糖哥哥兩年前開創副業越南餐廳，當康康問起為何想要轉戰餐飲？他開玩笑：「就是在演藝圈混不下去了！」隨後才正經解釋，因曾到巴黎旅行，見到當地人對越南菜情有獨鍾，願意花時間排隊，讓他對越南菜有了新的認識，想在台灣開一間讓年輕人喜歡的越南料理，而他對餐廳的親力親為，也讓康康相當佩服。
川湘料理蕭師傅精通四川及湖南菜，因緣際會下學習了道地的四川陳家麻婆豆腐，堅持使用四川郫縣豆瓣，意外好吃到讓主持人停不下來，不過他曾開餐廳遇上食安風暴，才轉念脫掉廚師袍前往學校教書，經過多年的經歷，再度回到廚師本行，讓大家有更多機會品嚐到自己的好手藝。精彩內容於本周五晚間10點播出。
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