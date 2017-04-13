相機大廠Canon於13日在台北舉行記者會， 推出文青風格迷你單眼「EOS M6」，旅遊達人蔡瑞雪（圖）分享使用心得表示，最愛EOS M6的錄影，防手震、WIFI功能，是工作上的得力小幫手，操作容易拍照與錄影還可以即時上傳。中央社記者張新偉攝 106年4月13日