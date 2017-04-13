EOS M6上市 蔡瑞雪分享心得中央社 (2017-04-13 20:10)
相機大廠Canon於13日在台北舉行記者會， 推出文青風格迷你單眼「EOS M6」，旅遊達人蔡瑞雪（圖）分享使用心得表示，最愛EOS M6的錄影，防手震、WIFI功能，是工作上的得力小幫手，操作容易拍照與錄影還可以即時上傳。中央社記者張新偉攝 106年4月13日
關鍵字：
上一則：Canon推出EOS M6（3）
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Chick 比基尼．比基尼女郎．性感 白色 比基尼．比基尼．鋼圈比基尼．UNNO 比基尼．綁帶 比基尼 泳裝．白色比基尼．比基尼 無肩帶 內衣．AINIA 比基尼．Angela 比基尼．UNT 比基尼．比基尼胸墊．國旗比基尼．HH 比基尼．比基尼妮．iPhone 比基尼．蕾絲 比基尼 泳裝．針織 比基尼 泳裝．芭貝里 barbery 比基尼．roxy 比基尼．vespa 比基尼．比基尼外罩．Arena 比基尼．Avalanche 比基尼．思薇爾 比基尼．candy 比基尼．比基尼 平口褲 泳裝．vigill 比基尼．ayoka 比基尼
螢幕指紋辨識恐難產 新iPhone指紋辨識恐怕在背蓋【NOWnews今日新聞】
蘋果新MacBook Pro又出新問題：存異響【北京新浪網】
逆天！iPhone 8首張正面渲染圖曝光：秒殺所有全面屏【北京新浪網】
NASA:土衛二上具備生命所需全部條件 木衛二情況類似【北京新浪網】
一加3一秒刷入iOS系統？網友教程沒毛病【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》