相機大廠Canon於13日在台北舉行記者會， 推出文青風格迷你單眼「EOS M6」，M6承襲EOS M系列的輕巧機身，並可搭配一系列迷你單眼專用EF-M各式鏡頭，並透過鏡頭轉接環可相容超過70款EF/EF-S系列鏡頭。中央社記者張新偉攝 106年4月13日