相機大廠Canon於13日在台北舉行記者會， 推出文青風格迷你單眼「EOS M6」，M6承襲EOS M系列的輕巧機身，並配備最新DIGIC 7數位影像處理器，具備高速「雙像素CMOS自動對焦」（DAF），並可搭配全新外接式超高解析度電子觀景器，提升拍攝靈活性。中央社記者張新偉攝 106年4月13日