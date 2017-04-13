Canon推出EOS M6（1）中央社 (2017-04-13 20:10)
相機大廠Canon於13日在台北舉行記者會，推出文青風格迷你單眼「EOS M6」，共有石墨黑及復古銀二色，加上經典的皮革紋搭配，復古外型吸引攝影玩家目光。中央社記者張新偉攝 106年4月13日
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