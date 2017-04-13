（中央社台北13日電）正當朝鮮半島局勢緊張之際，北韓邀請40家外國媒體到平壤採訪，還告知要為13日的「重大事件」做好準備。不過大陸媒體整理過往外媒到北韓採訪的經驗顯示，他們多半只能看電視做報導。



北韓政府12日邀請約40家各國媒體的130名記者前往平壤採訪「太陽節」活動，其中大部分集中從北京搭機出發。12日下午飛往平壤的航班上幾乎全是採訪團記者。中共官媒環球時報是受邀的媒體之一，派出2人前往。



但過去外媒到北韓的採訪經驗顯示，外媒在平壤的行動受到嚴格限制，也不曾真的碰上「重大事件」。



澎湃新聞指出，2012年4月8日外國媒體受邀到北韓，但當時只是將他們載往位於平安北道鐵山郡東昌里的衛星發射場，參觀紀念已故北韓領導人金日成誕辰100周年的「光明星3號」衛星發射綜合指揮所和發射台。



更沒想到的是，不過5天之後，北韓就宣布「光明星3號」發射失敗。



2016年5月6日，執政的北韓勞動黨召開近40年來首次黨代表大會，同樣有大批外國記者受邀前往平壤。但讓外媒感到失望的是，他們不被允許進入會場，也不許採訪會議代表，只能關在房間裡，側拍電視上的畫面。



據新華社報導，開幕當天下午，北韓安排這些外國記者參觀平壤的電線工廠生產線，向全世界展示北韓「充分發揮自力更生精神，加快生產、創造萬里馬速度的面貌。」



華盛頓郵報記者抱怨，只能報導看到的東西，而他所能看到的是「他們希望我看到的」。



儘管如此，由於進入北韓採訪不易，外國媒體還是透過過往經驗，比較北韓的過去與現在，記錄北韓的最新景象。



不少外媒就發現，平壤街頭的汽車多了，超市與雜貨店也多了，也能使用臉書（Facebook）或推特（twitter），雖然上網仍有種種限制。1060413