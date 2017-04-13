薩德物資全數抵達 完工指日可待中央社 (2017-04-13 19:33)
（中央社台北13日電）將在南韓部署的薩德反導系統所有物資13日已經全部抵達預計部署地點，薩德反導系統完工指日可待。
韓聯社今天報導，預計部署的終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）所需物資，已經在11到13日全部空運到位於南韓東南部的星州高爾夫球場預定地。
報導指出，為了運載這些物資，南韓昨天出動12架直升機，加足馬力全天搬運，推土機、挖掘機、平地機等興建砲台所需的工程機械也都已經抵達。
南韓軍方表示，將盡早部署薩德系統以對抗北韓核武威脅，但建設基地所需的物資明細與具體服役日期不便透露。1060413
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