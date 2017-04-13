作者：Flameglory

來源：遊俠攻略組

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【遊戲介紹】

作為Steam上的策略遊戲發行大廠，P社這個發行商最近又公佈了一款由Eugen Systems製作的又一戰爭題材作品《鋼鐵之師：諾曼底44》。《鋼鐵之師：諾曼底44》是一款即時策略遊戲，該遊戲的背景為第二次世界大戰，在這場戰鬥中，玩家可以操控千軍萬馬體驗諾曼底戰場的殘酷。玩家不僅可以感受這些曾經出現在二戰中的坦克以及車輛，還能在這個戰場中針對不同的敵人來實驗自己的新戰術。

【遊俠網】《鋼鐵之師：諾曼底44》

【評測前言】

喜歡玩戰爭題材的朋友們想必都玩過Eugen Systems製作的《戰爭遊戲：紅龍》，本作與紅龍的設計風格即為相似，同是戰爭型的RTS遊戲，前作是以現代戰爭為背景進行征戰，不同的是如今Eugen Systems將戰場放到了二戰時期，那麼P社發行的這款全新的戰爭題材RTS將會在玩家面前打造出一副怎樣的諾曼底戰場呢?

【畫面音效】

在如今這個3A大作橫行的時代，畫面已然成為了如今評判一個遊戲質量的重要標準，剛進入遊戲的時候，筆者對整個戰場的畫面還是比較失望的，遊戲的畫面質感較差，場景貼圖比較粗糙，不過遊戲的畫面氛圍還是有的，因為是二戰戰場，整個畫面以冷色調為主，展現出了戰爭時期特有的冷冽場面。

▲畫面質感較差

雖然畫面質感不行，不過本作在畫面的細節上相對於紅龍而言做出了一些突破，例如天氣特效、單獨步兵的動作，裝甲車等車輛的細節，這些還是值得肯定的。遊戲音效的話可能由於還在測試階段，遊戲的bgm基本都是同一個旋律，這點希望後期在遊戲的開發中能夠完善。

▲畫面細節還是有的

【遊戲特色】

不同於紅龍的區域爭奪玩法，本作在玩法上有很大的創新，採用的是戰線推進的玩法。紅藍雙方在地圖兩端開始推進，每一個區域都可能成為接戰點，你需要制定戰術，在不同的地點布置兵力，選擇推進或者防守。這需要對整個戰局有著很高難度的掌控。採用這種戰線推進的玩法，雖然帶來了實時的緊張感和刺激感，但也大大增加了新手操作的難度，由於這種戰線的玩法你也無法對敵人進行繞后或者包圍了。此外遊戲不僅需要在大局面上進行宏觀的調兵遣將，還需要在局部的戰地內進行精細的微觀操作。新手想入門此類的RTS遊戲還是較為困難的。

▲紅藍戰線

遊戲分為A-B-C三個階段，你需要在每局遊戲前為每個階段設置分配不同的兵種，比較照顧新手的是本作加入了自動配卡系統，若你是剛接觸這類型的RTS萌新，也不要一籌莫展，採用自動配卡系統可以讓你更輕鬆的進行遊戲。

UI界面設計的也非常簡單易懂，你可以通過滑鼠點擊每個兵種來了解他們具體的屬性情況。

▲不同階段兵種

▲簡潔的屬性介紹

在遊戲中需要注意的是，本作的裝甲單位和步兵單位都有一個士氣壓制，只要遭受到攻擊就會補充壓制條，同時在壓制條增長的過程中，裝甲車輛的射速和命中率都會相對下降，直至滿了以後停止開火併倒車撤退。在短時間內玩家失去對這個單位的指揮。

而步兵單位很類似，但是壓制條滿了以後不會自動撤退而是被壓制而無法自動，玩家需要手動操作他們撤退(撤退按鍵)，同時短時間內失去對該單位的指揮。

在遊戲的操作過程中還需注意的是由於是二戰中的坦克和車輛，它們的機動性非常依賴於公路，脫離了公路以後車輛的速度會顯得異常緩慢。

▲依賴公路的機動性

你需要有掌控全局的策略，你無法從紅藍線的態勢來推測敵方隊伍的數量，只有幾個步兵也同樣給人在視覺上非常強的衝擊感，因此有時候你發現敵方一波戰線推進過來，你急急忙忙的調兵去防守，但對面可能採用的只是聲東擊西。

▲雙方交火

【遊戲可玩性】

由於目前遊戲還在測試階段，只有兩個陣營可以選擇同盟國的英國步兵師、美國裝甲師或者德國裝甲師、德國空降兵。遊戲中的可選擇兵種較少，應該還在開發中，後期應該會有較大的完善。

▲正營選擇

值得一提的是筆者在遊戲菜單一欄看到了MOD的載入選項，雖然現在還沒有開放，但任何遊戲有了MOD的存在都無疑會大大的增加遊戲的可玩性和樂趣，這點還是非常值得期待的。

▲MOD選項

【遊戲不足】

目前遊戲中只有兩個陣營，雙方的平衡性做的比較差，各個兵種設計還不是很完善，特別是德軍裝甲師的「螢火蟲」對平衡性的破壞特別大，在A階段可以說是真正的坦克存在，沒人能打穿;第二個應該是形同虛設的反空導彈，完全針對不了空軍;第三個是比較坑爹的自動引路系統，讓筆者的AT直接懟到對面坦克臉上架炮?自動引路看樣子後期還是有待完善。

▲螢火蟲屬性

▲普通坦克屬性

雖然近期官方連出了兩個補丁修復了遊戲閃退的bug，目前內測階段的遊戲bug還是有的，開始遊戲時的畫質自動檢測會卡主還是直接跳過比較好，遊戲開局有幾率出現無法控制部隊的情況需要暫停一下才能恢復。

【評測總結】

總得來說，目前遊戲處於B測階段，遊戲的開放內容還比較少，平衡性有所欠缺還待完善，想要入手的玩家建議再觀望一段時間，畢竟165RMB的價格筆者認為還是有些偏高，不過對於熱愛二戰的朋友們來說本作絕對是值得選擇的。

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