用三屏玩《FIFA17》是什麼感覺？視野開闊如同開掛北京新浪網 (2017-04-13 19:40)
用三個屏幕玩《FIFA 17》是什麼體驗？油管頻道Fahad Al-Riyami的一則視頻就展示了這如同「開掛」般的體驗。
用三屏玩《FIFA17》：
這名玩家利用AMD的Eyefinity技術，使得三台顯示器同時工作，玩《FIFA17》視野那是相當開闊，整個球場一覽無餘。雖然遊戲在顯示上存在著一些小問題，但是玩起來的感覺太帶感了。
高清視頻畫面：
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