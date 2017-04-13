用三個屏幕玩《FIFA 17》是什麼體驗？油管頻道Fahad Al-Riyami的一則視頻就展示了這如同「開掛」般的體驗。

用三屏玩《FIFA17》：

這名玩家利用AMD的Eyefinity技術，使得三台顯示器同時工作，玩《FIFA17》視野那是相當開闊，整個球場一覽無餘。雖然遊戲在顯示上存在著一些小問題，但是玩起來的感覺太帶感了。

高清視頻畫面：