科學新發現 馬塔貝勒蟻會拯救受傷同伴中央社 (2017-04-13 19:11)
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）今天公布的新研究指出，非洲馬塔貝勒蟻（Matabele ant）會把受傷的兵蟻帶回巢裡「治療」。馬塔貝勒蟻是白蟻的凶猛天敵。
法新社和美國科技新聞網站The Verge報導，德國烏厄茲堡大學生物中心（University of Wuerzburg's Biocentre）研究團隊在發表於美國期刊「科學先端」（Science Advances）的研究中說，這是科學家首度在昆蟲界發現幫助傷兵的行為。
學名Megaponera analis的馬塔貝勒蟻，廣泛分布於撒哈拉大沙漠（Sahara）以南地區。
馬塔貝勒蟻一天會排成縱隊行進2到4次，突襲覓食的白蟻工蟻。
不過，當馬塔貝勒蟻遭遇保護白蟻工蟻的兵蟻頑強抵抗，就會在戰鬥時被牠們強而有力的下顎咬死或咬傷。
馬塔貝勒蟻發展出這種救援模式，似乎是為了將這類攻擊中的損失降至最低；研究人員迄今尚未發現其他昆蟲也存在這類行為。
當馬塔貝勒蟻在戰鬥中受了傷，便會分泌出形同求救信號的化學物質，以尋求同伴協助。
研究人員在聲明中說，馬塔貝勒蟻會將受傷的同伴帶回蟻巢「治療」，治療過程通常包括去除緊附在同伴身上的白蟻。
研究共同主筆佛朗克（Erik Frank）說：「我們首度觀察到無脊椎動物有救助受傷同伴的行為。」
他說，一般而言，對群居昆蟲來說，個體幾乎沒什麼價值。
研究人員表示，但從馬塔貝勒蟻的例子看來，「投入救援的做法，對整個蟻群團體是有好處的」。（譯者：中央社劉文瑜）1060413
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