？ ？一部電影最重要的是就是開頭和結尾！一個精彩的結尾將直接影響到觀眾對電影的評價，而有些電影就是以精彩的結尾著稱，他們的開頭和過程十分平常，但就是結局的那幾分鐘讓人深深的驚嘆，甚至對它情有獨鍾。下面推薦10部有著滿分結尾的精彩影片。（有劇情介紹，但無劇透，請放心閱讀）

？ ？10.《迷霧》 (2007)

？ ？這個世界上最可怕的，可能不是那些鋪天蓋地的迷霧，而是你身邊最熟悉的人……

？ ？·豆瓣評分：7.8（130503人評價）

？ ？·IMDB：7.2（231159人評價）

？ ？·導演: 弗蘭克·德拉邦特

？ ？·主演: 托馬斯·簡 / 馬西婭·蓋伊·哈登 / 勞瑞·侯登...

？ ？·類型:劇情 / 科幻 / 驚悚 / 災難

？ ？·製片國家/地區: 美國

？ ？畫家大衛·德雷頓帶著他尚年幼的小兒子比利生活在緬因州一座風景怡人的小鎮里，恰逢一場暴風雨過後，經過瓢潑大雨洗禮的小鎮本應該恢復清爽的泥草氣息，可是遠方突然逆風飄來的濃密黑霧，讓大衛隱隱有了不祥的感覺。

？ ？厚重、非自然情況下形成的大霧，幾乎在眨眼功夫就包圍了整個小鎮，最讓鎮民們想像不到的是，濃霧中隱藏著一股恐怖且邪惡的超自然力量，受到攻擊的不僅僅是人，還包括一切生物，一時間，生靈塗炭。關於「迷霧」的來歷，眾說紛紜，其中最可靠的說法是，小鎮旁邊一個高度機密的軍事基地正在進行一項名叫「箭頭計劃」的秘密實驗，然而實驗失敗了，周邊的生物--包括人類，就都成了受害者……

？ ？大衛與兒子領著一小撥人，突出瀰漫的霧體的重圍，退避到一家超市中，暫時逃過了這一劫。然而大衛這時候才幡然領悟到，這個世界最可怕的不是外面那一團團黑漆漆的東西，而是與自己一起躲到超市中的那些曾經如此熟悉的鎮民們，人性與生命，在這一刻都受到了巨大的考驗。

？ ？9.《萬能鑰匙》 (2005)

？ ？都說好人一生平安，好人有好報，但是看完這部電影，又一次失望了。

？ ？·豆瓣評分：7.8（150670人評價）

？ ？·IMDB：6.5（90921人評價）

？ ？·導演: 伊恩·索夫特雷

？ ？·主演: 凱特·哈德森 / 吉娜·羅蘭茲 / 約翰·赫特 ...

？ ？·類型:懸疑 / 驚悚 / 恐怖

？ ？·製片國家/地區: 美國 / 德國

？ ？年輕的姑娘卡羅琳受雇於老婦人維奧萊特，前往她家照顧她卧病在床的丈夫本。維奧萊特的大房子坐落於以神秘習俗和宗教儀式聞名的地區，卡羅琳剛到這裏就覺得陰森詭異。隨著日子一天天過去，卡羅琳漸漸對這件大房子和古怪的維奧萊特起疑。一次偶然，她從維奧萊特那裡得到了一把萬能鑰匙，用它可以打開這座大房子的所有房間。當卡羅琳走進了隱藏在頂樓的房間時，她看到了令人驚悚的一幕，直覺告訴她，本的卧病在床和維奧萊特以及這間房間有著莫大的關係，她決心揭開這個迷！

？ ？8.《搏擊俱樂部》 (1999)

？ ？邪惡與平庸蟄伏於同一個母體，在特定的時間互相對峙。

？ ？·豆瓣評分：9.0（386817人評價）

？ ？·IMDB：8.8（1437117人評價）

？ ？·導演: 大衛·芬奇

？ ？·主演: 愛德華·諾頓 / 布拉德·彼特 / 海倫娜·伯翰·卡特 ...

？ ？·類型:劇情 / 動作 / 懸疑 / 驚悚

？ ？·製片國家/地區: 美國 / 德國

？ ？傑克是一個大汽車公司的職員，患有嚴重的失眠症，對周圍的一切充滿危機和憎恨。一個偶然的機會，傑克遇上了賣肥皂的商人泰勒，一個渾身充滿叛逆、殘酷和暴烈的痞子英雄，並因為自己公寓失火而住進了泰勒破舊不堪的家中。兩人因緣際會地成為了好朋友，並創立了「搏擊俱樂部」：一個讓人們不戴護具而徒手搏擊，宗旨在於發泄情緒的地下組織。

？ ？俱樂部吸引了越來越多的人，逐漸發展成為一個全國性的地下組織，而泰勒也以自己個人的魅力，吸引著那些盲目的信徒。俱樂部的成員們到處滋事打架、大肆破壞，泰勒本人的行為也越來越瘋狂。傑克對於「搏擊俱樂部」的現況及泰勒的行為越來越無法忍受，和泰勒發生爭執，泰勒離開了他。然而，傑克發現，他走到何處都無法擺脫泰勒的影子，他開始思考：我到底是誰？

？ ？7.《大衛·戈爾的一生》 (2003)

？ ？捍衛人權只是信仰，一點不妨礙其行為的殘忍。

？ ？·豆瓣評分：8.7（76717人評價）

？ ？·IMDB：7.6（92031人評價）

？ ？·導演: 艾倫·帕克

？ ？·主演: 凱文·史派西 / 凱特·溫絲萊特 / 勞拉·琳妮...

？ ？·類型:劇情 / 懸疑 / 犯罪

？ ？·製片國家/地區: 美國 / 德國 / 英國

？ ？貝茜·布魯姆是紐約某新聞雜誌的首席記者，被受命去採訪一名死刑犯大衛·戈爾。戈爾被指控強姦並謀殺了康絲坦斯·哈拉維而被判刑，將於周五下午6點被處死，而布魯姆必須在利用僅剩的3天時間完成自己的採訪任務。影片圍繞著3天的採訪分成三部分，以閃回的形式逐漸揭開戈爾的人生。

？ ？大衛·戈爾曾是奧斯汀大學哲學系的教授，是一位在學術上頗有建樹的學者、反對死刑運動的積極倡導者，同時也是一名慈愛的父親。然而一名女學生企圖誘惑戈爾不果后卻反咬一口聲稱戈爾企圖強姦她，並把他告上法庭，案子最終因證據不足而了解，但戈爾的事業與前途已經完全被毀，妻子也憤然帶著兒子離開了戈爾，他從此一蹶不振，只能整日依靠酒精來麻痹自己。種種證據似乎表明戈爾是最大的嫌疑人，他再次因謀殺罪鋃鐺入獄。

？ ？聽著戈爾的陳述，布魯姆逐漸對判決產生了懷疑，她決心替這個已迫近死亡邊緣的人洗清罪名。隨著大限之時一點點迫近，布魯姆所揭開的真相卻越發令人迷惑……

？ ？6.《老爺車》 (2008)

？ ？或許我不是這裏最好的男人，但我卻娶到了這個星球上最好的女人。

？ ？·豆瓣評分：8.6（44400人評價）

？ ？·IMDB：8.2（591544人評價）

？ ？·導演: 克林特·伊斯特伍德

？ ？·主演: 克林特·伊斯特伍德 / 約翰·卡洛·林奇 / 科里·哈德里克...

？ ？·類型:劇情

？ ？·製片國家/地區: 美國 / 德國

？ ？曾參加過朝鮮戰爭的福特車廠退休老工人沃爾特？科瓦爾斯基在妻子去世后獨自居住在密歇根州小城的低收入亞洲移民區。鄰居是個苗族大家庭，其中一對兄妹引起了沃爾特的注意。姐姐蘇幽默善談，逐步與固執又有點種族主義的老沃爾特成為了朋友；沉默寡言的弟弟濤則被自己的遠房表兄強迫加入當地的苗族黑幫，第一次行動就被指派去偷沃爾特視為珍寶的1972年福特老爺車。偷車不成，濤被家人強迫，給沃爾特打工贖罪，卻沒曾想與沃爾特建立了深厚的友誼。而當地的苗族幫派卻不肯就此罷手，為了蘇與濤的安全和社區的安寧，老戰士沃爾特該如何行動呢？

？ ？5.《控方證人》 (1957)

？ ？一直不明白此片為什麼有那麼高的評分，直到看到最後，反轉再反轉讓人驚嘆。

？ ？·豆瓣評分：9.6（70229人評價）

？ ？·IMDB：8.4（69190人評價）

？ ？·導演: 比利·懷德

？ ？·主演: 泰隆·鮑華 / 瑪琳·黛德麗 / 查爾斯·勞頓...

？ ？·類型:劇情 / 懸疑 / 犯罪

？ ？·製片國家/地區: 美國

？ ？倫敦著名邢案辯護律師韋菲爵士接受了心臟病治療，但是身體依舊虛弱，第一天回家休養，護士一直嚴厲監督他服藥，並杜絕煙酒。管家為了便於上樓，還專門為他修了電梯。但是，種種關心照顧，對於這位桀驁不馴、牙尖嘴利的大律師根本不起作用，反倒是一紙訴狀令他倍感興奮。律師梅休和當事人沃爾登門拜訪，請他出山打官司。原來，沃爾結識了富婆，兩人相見甚歡，雖然僕人對他發明的打蛋器充滿鄙夷，但是富婆卻對他充滿愛意，甚至為他修改了遺囑，把8萬英鎊留給了他。然而，富婆卻慘遭毒手。於是，沃爾成為警方的頭號嫌疑犯。他的唯一證人是妻子克里斯汀，然而後者登門時的冷漠與淡定，令韋菲爵士懷疑這其中另有隱情。在撲朔迷離的案件背後，隱藏著一個個環環相扣、不可告人的秘密……

？ ？4.《我是誰:沒有絕對安全的系統》 (2014)

？ ？前面被劇情帶著走，結果最後給你一個多重反轉，碉堡了。

？ ？·豆瓣評分：8.0（64267人評價）

？ ？·IMDB：7.6（28747人評價）

？ ？·導演: 巴倫·博·歐達爾

？ ？·主演: 湯姆·希林 / 埃利亞斯·穆巴里克 / 沃坦·維爾克·默林 ...

？ ？·類型:懸疑 / 驚悚 / 犯罪

？ ？·製片國家/地區: 德國

？ ？本傑明是一個這樣的人：三次元現實世界中，他是一個十足的屌絲和Loser，難以找到存在感，沒有時尚感、沒有朋友，也沒有女朋友。但是二十五歲的他卻是一個的電腦極客，擁有對數字技術不可思議的天賦。而影片中另一位主人公馬克思是一個渴望「黑客世界」的潛在革命者，他注意到了本傑明在網路方面的驚人才華，馬克思、本傑明和神童斯蒂芬以及保羅私人組建了黑客組織CLAY，並且為了正義入侵國際安全系統。他們憑藉高超黑客技術的所為引起了德國秘密警察組織、歐洲刑警組織的重視，並且一個邪惡的黑客將他們視作威脅，想要將他們除去。本傑明因此感覺到自己正在面臨生死攸關的考驗，並且他們的目標似乎不值得他付出如此大的代價……

？ ？3.《騙中騙》 (1973)

？ ？最後幾分鐘，一切瞭然於胸，感覺沒有什麼是不能騙的。

？ ？·豆瓣評分：8.7（23673人評價）

？ ？·IMDB：8.3（186385人評價）

？ ？·導演: 喬治·羅伊·希爾

？ ？·主演: 保羅·紐曼 / 羅伯特·雷德福 / 羅伯特·肖...

？ ？·類型:劇情 / 喜劇 / 犯罪

？ ？·製片國家/地區: 美國

？ ？盧克領導著一個詐騙集團在芝加哥附近的約里埃特行騙。這天，手下人向他交了一大筆剛剛騙了的錢。不久，盧克就遭到了謀殺。原來，這筆錢是芝加哥的黑社會頭目朗尼根剛剛收回的賭款，正是這筆錢令盧克引火燒身。

？ ？胡克是盧克的一個手下，盧克平日待他如親生兒子一般，生前就想把他介紹到芝加哥的好友騙術大師岡多夫處學藝。胡克發誓要給盧克報仇，於是前往芝加哥尋找岡多夫。胡克順利找到了岡多夫，聽聞這次的對頭是朗尼根，岡多夫馬上摩拳擦掌。於是，一個天衣無縫的行騙計劃開始了。

？ ？2.《一級恐懼》 (1996)

？ ？人不能沒有自信，但自信跟自大之間只是薄薄的一層紙，稍不小心自信就可能變為自大！

？ ？·豆瓣評分：8.4（79386人評價）

？ ？·IMDB：7.7（139789人評價）

？ ？·導演: 格里高利·霍布里特

？ ？·主演: 理查·基爾 / 勞拉·琳妮 / 約翰·馬奧尼 ...

？ ？·類型:劇情 / 懸疑 / 驚悚 / 犯罪

？ ？·製片國家/地區: 美國

？ ？芝加哥發生了一樁震驚全城的恐怖血案。當地一間教堂的主教羅森慘遭殺害，身上被刻上神秘數字，警方逮捕了當時在場身染血跡的犯罪嫌疑人阿倫。馬丁作為阿倫的辯護律師，和他的前女友檢控官珍妮特較上了勁。

？ ？馬丁並不在乎事實，他為阿倫辯護的唯一目的就是要贏得官司，讓自己一戰成名。而珍妮特作為正義的代表當然寸步不讓。珍妮特調查得知羅森主教生前曾對阿倫等人進行性侵犯，而阿倫關於自己患有「時間失憶」症的辯解亦顯得荒唐，關於他提到的兇案證人一直都未找到。珍妮特認為殺人動機等一切證據俱全。

？ ？馬丁藉口阿倫患精神病使其成功脫罪，然而，一切皆出人意料。

？ ？1.《致命ID》 (2003)

？ ？最不可能的那個人永遠是最可能的。

？ ？·豆瓣評分：8.6（290898人評價）

？ ？·IMDB：7.3（186393人評價）

？ ？·導演: 詹姆斯·曼高德

？ ？·主演: 約翰·庫薩克 / 雷·利奧塔 / 阿曼達·彼特 ...

？ ？·類型:劇情 / 懸疑 / 驚悚

？ ？·製片國家/地區: 美國

？ ？一個典型而又引人入勝的懸疑故事：一個汽車旅館里，住進了10個人，他們中間有司機、妓女、過氣女星、夫婦、警探和他的犯人，還有神秘的旅館經理。這天風雨大作，通訊中斷，10人被困在了旅館里，驚悚的故事開始了。

？ ？他們一個接一個的死去，並且按照順序留下牌號。10個人存活下來的漸漸變少，他們開始恐慌，互相猜忌，卻無意間發現了彼此間的聯繫。但是，大家懷疑的嫌疑人卻紛紛死去，謎團籠罩在旅館狹小的空間里，這樣的凶殺案件卻有著人們猜不到的真相……