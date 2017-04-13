？ ？據《上海市文化廣播影視管理局》通知，《火影忍者》舞台劇將登陸中國，7月14日在上海正式開演。將會有包含日本演員MATATSUOKA KODA等一行27名人員（含3名工作人員）至上海虹橋文化藝術中心出演，演出時間分別為7月14日-16日以及19日-23日。

？ ？關於《火影忍者》最新舞台劇「曉之音」主演角色定妝照已全部公開，將於2017年5月19日起在東京的多個劇場上演。國內《火影忍者》舞台劇上映的最新消息我們也將繼續關注。