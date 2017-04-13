《海賊王》中被洗白的五位美女 尾田定律：美女都是好人北京新浪網 (2017-04-13 19:00)
？ ？在人氣動漫《海賊王》中，有不少非常養眼美女，可能有細心的粉絲髮現，但凡美女幾乎都是好人，除了布林，哪怕一開始出現的時候並不是好人，但是在後續的描繪中，他們也變成了好人，這裏列舉幾個被尾田洗白的美女，他們一開始出現的時候，都是路飛敵人！
？ ？路飛出海后遇到的第一個海賊，一拳就被路飛打飛了，當時亞爾麗塔還是一個奇醜無比的人，然而被路飛打飛后，吃了滑滑果實，搖身一變成為大美女！
？ ？德雷斯羅薩篇中，紫羅蘭一開始出現是明哥的人，但是草帽團展示出來的力量，讓紫羅蘭選擇了押寶，並且將全部希望寄託給了草帽團，最終明哥被擊敗，尾田在SBS透露，紫羅蘭與明哥之間做過大人的事，這就有意思了！
？ ？除了烏索普，秒殺了草帽團，幾乎無解的惡魔果實能力者，而且是個美麗的小蘿莉，在與索隆生活了兩年後，變得成熟溫柔了些，但是依舊可以把索隆搞得服服帖帖！
？ ？巴洛克工作社，老沙的搭檔，但是對於路飛算是救命恩人，將埋入沙坑的路飛救起，目前的羅賓與弗蘭奇之間互動頻繁， 不知道是不是有其他的苗頭！
？ ？一開始是路飛的敵人，還打了一小會，後來就是草帽團的夥伴，擊敗老沙，恢復阿拉巴斯坦后，薇薇選擇了留在國家！
？ ？海賊王中還有一些美女被洗白，但是依照尾田的習慣，好人都很好看，壞人就各種各樣的奇葩造型！
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