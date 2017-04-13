環保基金會獲共享單車企業捐款200萬 將推舊車再利用北京新浪網 (2017-04-13 19:10)
新浪科技訊 4月13日消息，中華環境保護基金會今日宣布獲共享單車企業每年200萬捐款並成立基金，該公益基金將用於推動綠色出行理念以及廢舊車輛改造再利用等項目。
據第三方數據研究機構發佈《2016中國共享單車市場研究報告》顯示，截至2016年底，中國共享單車市場整體用戶數量已達到1886萬，預計2017年，共享單車市場用戶規模將繼續保持大幅增長，年底將達5000萬用戶規模。而共享單車的普及也導致亂停亂放現象嚴重，成為阻塞交通的新城市難題。
今後，該項基金將用於推動綠色出行產品的投放使用、廢舊車輛回收改造再利用，以及推動綠色出行技術標準和管理規範研究和城市規範化管理進程。此外，還將支持綠色出行城市基礎設施建設、法律法規的制定及相關領域的科學研究及峰會的舉辦等相關公益活動。
中華環境保護基金會秘書長徐光表示，共享單車已在北上廣深等多個城市蔓延，且具備覆蓋範圍廣、使用頻率高的特性。但它的發展還不到一年，這點足以說明此類綠色出行工具的潛力。作為專門從事環境保護公益事業的全國性公募基金會，願意鼓勵支持能夠推動城市健康有序發展的行為，也願和有同樣願景的企業合作。此項環保基金並非以某家企業命名，而是向全社會開放，希望有更多企業與社會力量加入進來。
而作為此項基金的捐贈企業，北京騎騎智享科技發展有限公司總裁曹康表示，近些年，物聯網、大數據、雲計算、移動互聯等不斷湧入大眾認知，共享單車也應運而生了。作為企業不單希望產品在商業層面良性運轉，更希望能為環保事業做出一份貢獻。
此外，演員王藝嘉被聘任為「綠色出行專項基金」公益大使，併發出綠色出行倡議。
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