Twitter工程副總裁離職 為亞馬遜雲服務締造者之一北京新浪網 (2017-04-13 19:13)
新浪科技訊 日期:4月13日晚間消息，Twitter今日證實，公司工程副總裁克里斯-平卡姆（Chris Pinkham）已離職。
平卡姆在科技界頗負盛名，是亞馬遜雲計算服務的早期締造者之一。兩年前，平卡姆加盟Twitter。
在離開亞馬遜和加盟Twitter之前，平卡姆在2008年與另一名亞馬遜雲服務締造者共同創辦了科技基礎架構公司Nimbula。
五年後，Nimbula被甲骨文收購，平卡姆隨之加盟甲骨文，出任雲產品開發高級副總裁。2013年，平卡姆從甲骨文離職。
其實，平卡姆上月初就在Twitter上透露了自己離職的消息，只是從來未被公開報導過。他當時說：「很享受過去兩年在Twitter的時光。但如今，我該離開了。」
據平卡姆的LinkedIn頁面資料顯示，他目前處於「失業」狀態。（李明）
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