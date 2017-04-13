認證準妹夫！劉雨柔哥哥爆婚期不遠NOWnews今日新聞 (2017-04-13 18:32)
邱昊奇和劉雨凱今出席「達騰娛樂」媒體茶敘，邱昊奇剛和朋友從菲律賓的巴拉望旅遊回來，他在無人島的峽谷上攀岩，把當地美麗景色盡收眼底；另外，劉雨凱的名字可能讓外界陌生，但他妹妹正是在綜藝圈頗為活躍的劉雨柔，兄妹倆曾一起參加《康熙來了》，感情也滿緊密。劉雨柔近期已答應職業格鬥家男友黃育仁的求婚，聊起妹妹好事將近他笑言「應該啦！（她們）看起來是往那個方向前進」；他也說「這個（男友）看起來比較不同」，言談中似乎對這個「準妹婿」很滿意。
他說兄妹倆雖然感情好，不過不太會干涉彼此的感情事，也不會給意見，妹妹自從和這個男友交往後，他誇讚「個性有變更好」；前陣子他帶著一家15人前往日本靜岡家族旅行，妹妹的男友就有同行，和家人間也有良好互動。他喜歡表演、愛拍戲，也熱愛到處旅行，希望之後能從拍戲出發，也不排斥參加行腳節目。
邱昊奇同樣是熱愛旅行之人，經紀人在旁戲謔「他們賺來的錢都是買機票用的！」他之前花了10萬台幣探索喜馬拉雅山，近期則剛從菲律賓巴拉望回來，過程中腳還意外被石頭刺傷；他研讀波斯文化，下一趟旅行計畫前往中東的伊朗，12天的旅程預計花費13萬，當地因治安和文化的關係，讓他只能跟團參訪，無法自由行。
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