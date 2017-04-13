遊樂園拍MV 蜜蜂少女隊險凍傷美腿NOWnews今日新聞 (2017-04-13 18:56)
平均腿長102公分的華語女團「蜜蜂少女隊」（Lady Bees），來台推出首張專輯《GPS密封令》，5／6也將舉辦演唱會。繼首波專輯同名主打歌之後，第二波主打歌〈Where To Find You〉MV也推出。選在零度以下的遊樂園拍攝一整天，冷到7位團員直打哆嗦，美腿都被凍得紅通通，差點就要凍傷，而團員羅姝涵坐在木馬上大喊：「好像騎在冰棒上！」也讓其他成員們哭笑不得。
為了拍攝曲風節奏輕快的新歌MV，蜜蜂少女隊凌晨就出發到遊樂園取景，平均溫度零下5度，當要步出保母車時，每個人都先倒抽一口氣，瞇著眼大喊：「不要！」隨後，眾人「認命」在旋轉木馬前一字排開拍攝轉身畫面，冷到讓來自台灣的團員許和琪形容脖子和腰在轉時，好像會發出「喀滋喀滋」的聲音，誇張的說法馬上被一旁團員劉雨昕「吐槽」，不過感情好的兩人也馬上抱在一起取暖。
▲蜜蜂少女隊羅姝涵（左起）、張希雅、關凱元、劉雨昕、許和琪、孔雪兒、張悠然，前往遊樂園拍攝新MV。（圖／喜歡音樂提供，2017.04.13）
所幸，除了主場景旋轉木馬外，每個人都有單獨的棚內景，可以暫避低溫，但其中團員孔雪兒的個人景，卻是在遊樂園的「屋頂」上，她只好冒著低溫穿著短裙出鏡，冷到兩條腿都在發抖，她自爆拍攝時低頭看到鏡子裡的自己流鼻水，但鼻水馬上變凍晶狀，自己都嚇了一跳，而來自黑龍江的關凱元，看著大家被凍僵的雙腿，竟幽默地說：「冰棒出廠，要買要快喔！」
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