（中央社記者鄭景雯台北13日電）藝人Ella陳嘉樺昨天產下「勁寶」，她在臉書上貼出一家人三口合照，但還沒想到要為兒子取什麼名。賴斯翔在臉書感性地說，「那一刻的感動與不捨應該是我這輩子最激動的情緒」。



Ella陳嘉樺12日順利產子「勁寶」，今天她在臉書上貼出一家人三口合照，還有好姐妹Selina、Hebe到產房和勁寶合體的照片。



目前勁寶因為肺部嗆入羊水和胎便，目前用呼吸器治療，希望加速代謝掉黏在氣管上的胎便，Ella說，呼吸器治療至少要再觀察兩天，目前還沒幫兒子取名，先用「勁寶」稱呼，復工時間也還未定。



Ella老公賴斯翔也在臉書上感動地說，「今天回想昨天的一切還是覺得不可思議！陳嘉樺，我老婆，你們的解接完全就是一個女勇士，女戰士」。



賴斯翔表示，Ella從前一天半夜開始陣痛，到昨天下午才順利產下，這十幾二十小時的馬拉松式生產需要極大體力，勇氣與耐力，尤其最後在產床上用盡所有力氣把兒子生下，「那一刻的感動與不捨應該是我這輩子最激動的情緒」。



他感動地一連串讚美Ella，「老婆妳好棒！妳好厲害！妳好勇敢！妳好堅強！妳好有力！妳好美！妳好有膽！妳好有才華！妳是地表最強孕婦無疑！謝謝老婆！辛苦妳了！我愛妳」。1060413