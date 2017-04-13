（中央社記者吳家豪台北13日電）宏達電今天宣布HTC健康醫療事業部攜手台灣產學創新研發團隊Dynamical Biomarkers Group（動態生醫指標團隊），獲頒Qualcomm Tricorder XPRIZE的亞軍殊榮。



HTC健康醫療事業部協同動態生醫指標團隊研發的「DeepQ」行動健康照護檢測儀，在來自全球38個國家、超過300個團隊提案的激烈競爭中，成功擊敗入圍的其他28支隊伍勇獲亞軍。DeepQ是一台重量小於5磅、檢測準確率極高且方便消費者在家、或護士於診所使用的先進行動健康照護檢測儀。



此團隊是於2013年由哈佛大學教授暨中央大學生醫理工學院院長的彭仲康博士成立，並由HTC健康醫療事業部總經理張智威博士協同帶領。這個跨領域、跨校也跨產業合作團隊是由臨床醫師、研究員、科學家以及工程師所組成，人員分別來自HTC、中央大學、台灣大學生醫研究小組、台大醫院、清華大學、成功大學、台北醫學大學、壢新醫院與國泰綜合醫院。



HTC董事長暨執行長王雪紅表示，動態生醫指標團隊所研發的DeepQ，是跨越產學內外合作的良好見證；該團隊明確地展現出他們對醫療領域、醫療技術的深入掌握，及精密設備的精準設計與高品質的製造能力。



王雪紅說，HTC非常認同XPRIZE基金會此次的Tricoder競賽，藉由科技將醫療品質傳遞至無遠弗屆的偉大理念；在此也誠摯地恭喜入圍最後階段的團隊，以及感謝高通在此項改善人類生活競賽計畫的贊助。



DeepQ包括3個主要診療系統：光學診斷、生命徵象診斷、 血尿診斷。光學診斷由1個無線相機底座、及2顆分別可診斷中耳炎及黑色素瘤的鏡頭組成；生命徵象診斷透過監測心率、呼吸頻率、體溫、氧飽和度及血壓，來診斷高血壓、心房顫動及睡眠呼吸中止；血尿診斷是執行對糖尿病、貧血、結核病、A型肝炎、白血球增多及尿道感染等疾病的檢測。



據了解，這次的亞軍可獲得100萬美元（約新台幣3032萬元）的獎金，主導的HTC可拿下約新台幣2200萬的獎金，中央大學則可獲得新台幣800萬的獎金。1060413