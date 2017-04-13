4月11日，2017 CITE 全球VR/AR開發者應用分享峰會在深圳會展中心隆重舉行。本屆峰會由中華人民共和國工業和信息化部、深圳市人民政府指導；中國電子信息博覽會（CITE）組委會主辦；深圳市科技創新委員會、中國電子器材總公司、深圳市虛擬現實產業聯合會、深圳增強現實技術有限公司承辦，旨在推動中國VR產業健康發展，促進中國VR產業各個行業領域的廣泛應用。

當天上午，工業和信息化部、深圳市人民政府的相關領導為大會進行了致詞和揭牌，工信部領導表示：VR是一個龐大生態體系，關鍵技術、關鍵應用、產品迭代、產業融合，將是2017年的產業重塑的良機，也是行業從裂變到聚變，還是產業跨界鏈接的關鍵一年。深圳具有較強的產業優勢，工信部將結合產業發展的新情況和新趨勢，加快相關的規劃，培育市場、產業引導、科技投入等方面引入VR產業健康發展，營造良好的產業生態環境，提升VR產業的核心能力，推動深圳VR產業實現新的跨越。

本次峰會共分為三大模塊：「全球VR應用分享大會」「全球AR開發者分享大會」「年度頒獎盛典」，涵蓋了VR/AR整個產業鏈的各個環節——從晶元、VR/AR系統方案提供商、硬體、軟體，到VR/AR遊戲、家裝、房地產、交互技術解決方案、VR營銷方案等方面。

《面向VR的智能感知與交互技術》《輕量級WebVR引擎及其在場景電商平台中的創新應用》《VR營銷體驗的重要性》……每位特邀演講嘉賓都站在各自專業的角度各抒高見，中科院博士生導師陳益強、同濟大學軟體學院博士生導師賈金原、加州大學博士黃艷、北京航空航天大學軟體學院教授陳虔、清華大學（經管學院）中國產業發展研究中心虛擬現實與人工智慧產業研究院主任文鈞雷、天津大學國家示範軟體學院副院長魏建國等多位VR學術界重量級嘉賓悉數出席，同台一較高下，以全球化為視角，從各自領域角度進行跨地域、跨行業的深入交流，探討VR/AR行業的獨到見解，分享各自對於VR在自身研究領域如何進行實際應用的理解。

VR/AR 產業年度獎項中國十大VR人物、中國十大VR硬體、中國十大VR內容也在峰會現場揭曉並頒獎，蝸牛窩、瑞立視、0glass等多家企業及個人獲得以上獎項。

「中國VR產值或達550億元，行業將迎來爆髮式增長。我們應該抓住機遇，適應時代的發展潮流……本次峰會的召開，表明了中國的虛擬現實技術發展邁入了一個全新的階段，將引領文化創意產業及行業應用的可持續發展。」主辦方之一、深圳市VR產業聯合會執行會長譚貽國表示，虛擬現實在未來將會逐漸成為幾乎所有產業的重要組成部分。「除了已經開始產業化的遊戲、影視和房地產領域外，未來VR/AR對教育、醫療、旅遊、軍事、電商等傳統行業的應用前景不可估量。」 預計至2020年，全球AR與VR市場規模將達到1500億美元，其中中國的市場規模預計將超過一半，VR產業前景廣闊、大有可為。