2017年4月10日深圳，在第五屆中國電子信息博覽會（CITE 2017）同期舉辦的「中國高端晶元聯盟第二次理事大會暨第二次會員大會」上，中國高端晶元聯盟理事長丁文武宣布，中國感測器與物聯網產業聯盟正式成為中國高端晶元聯盟（CHICA）的首個分聯盟，中國感測器與物聯網產業聯盟理事長王曦院士致辭併發言。作為分聯盟，中國感測器與物聯網產業聯盟將在高端晶元聯盟的領導下，繼續致力於加快感測器、信息物理系統（CPS）等核心技術研發，推進以感測器驅動的物聯網產業生態圈建設，服務中國智能製造2025規劃，推動物聯網產業的各項智能化規模應用的發展。

中國感測器與物聯網產業聯盟（SIA）在工信部指導和支持下於2016年正式成立，是中國感測器與物聯網領域首個國家級產業聯盟。經過一年多的發展，聯盟會員規模達到300家，會員覆蓋了感測器及晶元設計、製造、封裝測試、系統集成、行業應用、產業資本等產業鏈各個環節。聯盟現秘書處單位為上海微技術工業研究院。

中國高端晶元聯盟在國家主席習近平提議下，由國內高端晶元、基礎軟體、整機應用等產業鏈的27家重點骨幹企業共同發起，於2016年7月在國家集成電路產業發展領導小組辦公室的指導下成立。聯盟圍繞高端晶元領域，以建立產業生態為目標，以重點骨幹企業為主體，整合各方資源，建立產、學、研、用深度融合的聯盟，推進集成電路產業創新攻關，打造「架構-晶元-軟體-整機-系統-信息服務」的產業生態體系。

感測器作為物聯網數據採集的核心器件，在產業中扮演著重要角色。不僅本身具有巨大的經濟效益，同時也關係到國家信息安全。 正式加入「IC國家隊」后，中國感測器與物聯網產業聯盟將在各個層面對接高端晶元聯盟， 積極推進中國感測器晶元及應用系統的創新驅動和生態鏈打造，共同推動中國晶元行業的發展，加速物聯網產業的各項智能化規模應用。