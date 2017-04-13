為落實分級醫療，健保門急診部分負擔新制將於本周六(15日)上路，民眾若未經轉診就直接去醫學中心看病，門診部分負擔將由新台幣360元調升至420元；若經轉診，則由210元調降為170元。因應新制實施，健保署今天(13日)公告相關配套措施，為鼓勵民眾經過轉診就醫，只要是轉診者，在1個月內的4次回診，均可視同轉診，一樣享有部分負擔優惠。

健保門急診部分負擔新制將於4月15日上路，民眾經轉診至醫學中心、區域醫院就診，門診部分負擔將由現行的210元、140元，分別調降至170元、100元；若未經轉診而自行赴醫學中心就醫，門診部分負擔則由360元調升至420元。除門診外，急診部分負擔也跟著調漲，只要是至醫學中心急診，屬檢傷分類第3、4、5級的病患，部分負擔將由450元調至550元，檢傷分類第1至2級的部分負擔則維持不變。

因應新制實施，健保署13日也公告相關配套措施，健保署醫務管理組組長龐一鳴表示，為鼓勵民眾經過轉診就醫，只要是轉診者，在1個月內的4次回診，均可視同轉診，以醫學中心而言，轉診後的4次回診，門診部分負擔都只要付170元。龐一鳴：『(原音)因為轉診過去之後，有些病情不是1次看病就能夠看好的，所以我們就討論說，從轉診就醫之日起，1月內4次以內的門診視同是回診，所以轉診的範圍是有放寬的』

龐一鳴說，其他的配套措施還包括，各大醫院必須保留轉診優先看診名額，保留一定的優先名額給轉診的病人、明訂轉診單效期為自開立之日起算90日內有效，並建議各醫院採用健保署建立的電子轉診平台傳送轉診單。

至於外界質疑，目前已長期持慢性病連續處方箋在大醫院領藥的民眾，因為未經轉診程序而無法享有部分負擔優惠，等於是新制實施後被漲價最多的人，龐一鳴強調，既然已是穩定的慢性病患，自然可回到基層診所就醫拿藥。