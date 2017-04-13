台積電法說會中央社 (2017-04-13 18:50)
台積電13日召開法說會，董事長張忠謀並未出席，由兩位總經理暨共同執行長劉德音（右）與魏哲家（左）共同主持。中央社記者張建中攝 106年4月13日
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