打擊假新聞大作戰 臉書開始移除假帳號中央社 (2017-04-13 18:22)
（中央社舊金山12日綜合外電報導）臉書今天表示，藉由觀察是否有重複貼文或發送大量訊息等可疑行為，已展開清除假帳號的行動。
法新社報導，這個安全改善作業是臉書移除惡作劇、假消息和假新聞廣泛行動的一部份，確保有人為提供的內容負責。
臉書防護小組的夏克（Shabnam Shaik）在部落格貼文中表示：「我們發現，當人們在臉書上為自己發聲的方法跟現實生活中一樣的話，他們是會為自己行為負責的。」
「假帳號不會遵守這種模式，而且與創作和散播垃圾內容有緊密的關聯。」
根據臉書，會將疑似假帳號停權，帳號持有人會要求證實身分，騙子則通常不會這麼做。
夏克表示，臉書已在法國對據信是假的3萬個帳號採取行動。（譯者：中央社陳昱婷）1060413
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