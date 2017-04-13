《守望先鋒》士兵76COS帥炸天 射擊樣子堪稱完美！北京新浪網 (2017-04-13 18:30)
目前，一位外國COSER帶來了《守望先鋒（Overwatch）》中士兵76的最新COS，還原程度已然超神，手拿脈衝步槍的樣子就像是莫里森來到了現實世界中。
作為《守望先鋒》的領導人，76和那些年輕英雄不一樣，自帶一絲滄桑和悲情，COSER Tentacle Creations帶來的76的COS更添了一分英氣，總而言之就是一個帥字，無論是拿著戰術目鏡還是手持脈衝步槍射擊的樣子都堪稱完美。
如果非要挑剔還有什麼缺點的話，那就是……髮際線不夠還原？
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