目前，一位外國COSER帶來了《守望先鋒（Overwatch）》中士兵76的最新COS，還原程度已然超神，手拿脈衝步槍的樣子就像是莫里森來到了現實世界中。

作為《守望先鋒》的領導人，76和那些年輕英雄不一樣，自帶一絲滄桑和悲情，COSER Tentacle Creations帶來的76的COS更添了一分英氣，總而言之就是一個帥字，無論是拿著戰術目鏡還是手持脈衝步槍射擊的樣子都堪稱完美。

如果非要挑剔還有什麼缺點的話，那就是……髮際線不夠還原？