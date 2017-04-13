▲吳鳳（左）辛隆自組「玩命光頭」在節目認真搏命。（圖／三立提供，2017.4.13）

吳鳳與辛龍自組「玩命光頭」挑戰攀爬峽谷高山，為了此項運動，辛龍更自掏腰包花了五萬元治裝，「我要當一個進擊的熱血大叔，要用最棒的設備來完成這項任務，一窺神祕美景。」

「光頭」二人組首要任務得到峽谷底下，但平地到峽谷下的高度約有400-500公尺深，辛龍一見深度直接腿軟，嚇得緊抱大樹不敢走，一直藉故拖延聊天，相反的，吳鳳已一溜煙的抵達峽谷下呼喊他，見狀的他只好硬著頭皮攀爬。

對於此項極限任務，兩人直言比想像中還難，過程中，必須踩著鬆軟的土拉著繩索，還得攀爬巨石，但因手不夠力差點上不去，最後使盡吃奶力氣才成功，讓辛龍鬆口氣笑：「還好爬上來，不然掉下去就無法回家了。」更多內容於13日晚上10點播出。

▲辛龍賣命錄節目。（圖／三立提供，2017.4.13）