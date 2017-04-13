影／《玩命8》預告很鬧！ 國軍紀錄片竟登上好萊塢NOWnews今日新聞 (2017-04-13 18:21)
好萊塢大片《玩命關頭8》上映後話題不斷，但你有發現《玩命8》的預告片居然和台灣的某些時事意外吻合嗎？其中有些畫面竟然還和國軍紀錄片相似度竟高達90%！
《玩命關頭》系列來到第8集，NOWnews TV頻道特別製作一部短片《玩命鬧頭8》向電影致敬，以一比一KUSO神還原預告片，除了加入時事哏搞笑，還對比了國軍紀錄片與《玩命8》預告中某些鏡頭，拍攝手法相似度竟高達9成﹗
短片中的演員戴假髮、光頭頭套搞笑演出，劇情和對嘴同步還原，更加入台灣熟知的時事哏，例如，三星手機Note7爆炸事件，還有當初忠孝橋引道拆除時，讓台北橋在上班時間大塞車的畫面也加入劇情中。
除此之外，就連當時鬧得頗大，小甜甜為感情怒刮張峰奇車的新聞也在裡面。最有趣的是，台灣國軍紀錄片和雄三飛彈誤射漁船，竟與《玩命8》預告片中，船隻爆炸的畫面相似度破表！新聞拍攝手法搬上好萊塢，這也算是另類「台灣之光」啦。影片中還埋了許多時事哏，你找到了嗎？
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