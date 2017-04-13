▲小8張允曦 出席全新電商上線記者會。（圖／記者林柏年攝，2017.4.13）

藝人小8（張允曦）近日因飾演網路劇中「空姐」角色爆紅，今（13）日挾著高人氣出席網路直播平台活動，談起直播小8自己也相當有心得，表示一個月「至少」直播5～10次，直播的內容更是不設限，不管是分享打扮與配件，或是替粉絲諮商的感情煩惱，直呼自己簡直是「張老師」。

雖替粉絲解答感情煩惱，不過小8自己也恢復單身不久，談到心情平復的過程，小8坦言曾上網搜尋「什麼事…走出來」，來確認自己走出情傷。而先前小8曾說過若是遇到前男友她一定會大罵髒話，她回憶真的有一次和前男友狹路相逢，當下只想「躲起來」甚至想拿起包包遮住自己，沒想到竟還是與對方四目交接，嚇得她倒抽一口氣，腦袋一片空白髒話也罵不出來，被再追問此事細節，小8直說：「我真的想起來了，都忘光了！」

▲小8表示有次遇到前男友當下只想「躲起來」，甚至想拿起包包遮住自己。（圖／記者林柏年攝，2017.4.13）

而熱愛直播的小8也說，自己最狂的一次，就是剛洗好澡毫無妝髮就上陣直播；也曾直播3個小時全程都在收拾行李，粉絲也就陪著她3個小時，她笑稱和粉絲互動就像「雲端情人」一樣。靠著直播與網路劇帶來高人氣，小8也透露近日接下人生第一個代言，更是進帳7位數代言費，讓她開心不已，而事業得意也被問到有沒有追求者，小8極力否認更大喊：「我要去哪裡找？」

▲小8近日因飾演網路劇中「空姐」角色爆紅。（圖／記者林柏年攝，2017.4.13）

▲小8表示一個月「至少」直播5～10次。（圖／記者林柏年攝，2017.4.13）